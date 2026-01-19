Claudia niega actividad militar de EU en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno federal no tiene registro de sobrevuelos militares de Estados Unidos (EU) en territorio nacional, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta por posibles “operaciones militares” en el Pacífico mexicano.

Durante su visita a la comunidad de La Cruz del Palmar, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, la mandataria fue consultada por la prensa sobre la advertencia emitida el pasado viernes por la autoridad aeronáutica estadounidense, la cual estuvo dirigida a aerolíneas que operan rutas sobre territorio mexicano.

El Dato: La Administración Federal de Aviación de EU advirtió a las aerolíneas al operar en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividades militares.

Sheinbaum rechazó que dichas operaciones se lleven a cabo dentro del espacio aéreo mexicano: “Ya en la Mañanera lo vemos. Nada, no hay nada. (…) En territorio nacional no hay nada”, respondió a los medios de comunicación.

La Presidenta acudió a La Cruz del Palmar, localidad ubicada a 12 kilómetros del centro de San Miguel de Allende, para encabezar el acto del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, como parte de su agenda de trabajo en la región.

El pasado domingo 11 de enero, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que no se tenía registro de sobrevuelos de aeronaves de inteligencia extranjeras sobre territorio mexicano, tras versiones difundidas en redes sociales y plataformas de rastreo aéreo.

Ese día, durante una conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el titular de la Defensa fue cuestionado sobre reportes que señalaban que una aeronave de inteligencia, presuntamente perteneciente a la Fuerza Aérea de EU, había sobrevolado zonas de Jalisco y Michoacán en fechas recientes.

El general Trevilla rechazó dichas versiones y aseguró que, tras revisar los sistemas de vigilancia aérea, no se encontró evidencia de operaciones de aeronaves extranjeras en el espacio aéreo nacional. Precisó que los únicos vuelos detectados correspondían a unidades del gobierno mexicano y formaban parte de labores ordinarias del Gabinete de Seguridad.

“No ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional”, sostuvo el secretario al subrayar que el espacio aéreo del país se encuentra bajo control permanente de la Fuerza Aérea Mexicana.

Explicó que todos los vuelos realizados en el mes eran monitoreados puntualmente por el Centro Nacional de Vigilancia Aérea (CNVA), encargado de supervisar cualquier movimiento dentro del espacio aéreo mexicano. Además, Trevilla Trejo reiteró que no existía reporte alguno sobre la presencia de aviones espía o de inteligencia de otros países.

Las versiones surgieron luego de que plataformas públicas de rastreo difundieran información sobre una aeronave tipo ISR Diamond DA62 MPP cerca de Talpa de Allende, en Jalisco, una zona identificada por autoridades federales como de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la Defensa desmintió que dicha aeronave hubiera ingresado al espacio aéreo mexicano y señaló que la información carecía de sustento oficial.

Aterriza avión militar en el Aeropuerto de Toluca

› Por Ángel Molina

UN AVIÓN MILITAR de Estados Unidos (EU) aterrizó este sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México (Edomex), hecho que fue reportado a través de videos difundidos en redes sociales y reportado por diversos medios de comunicación.

De acuerdo con las imágenes que circularon en plataformas digitales, la aeronave corresponde a un Lockheed Martin C-130J Super Hércules, modelo utilizado por la Fuerza Aérea de EU para transporte de carga y personal. En los videos se observa el momento en que el avión desciende y se desplaza por la pista del aeropuerto mexiquense.

El Tip: El C-130J es una de las aeronaves de transporte militar que se utilizan para trasladar 92 pasajeros, camillas y personal médico.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el Gobierno no tiene registro de operaciones militares de EU dentro del territorio y que no hay información sobre maniobras fuera de lo ordinario en el espacio aéreo mexicano, por lo que sugirió que se puede tratar de una parada técnica dentro de una labor humanitaria o algún acto de logística.

Hasta el momento, ninguna estadounidense ha informado de manera oficial el motivo del aterrizaje, el tiempo que permanecerá en la terminal aérea ni las actividades que realizará la tripulación durante su estancia en territorio nacional.

Tras el arribo de la aeronave al aeropuerto de Toluca, surgieron comentarios en redes sociales debido a que se trata de una aeronave militar en un aeropuerto de uso civil. Sin embargo, la administración del aeropuerto no ha reportado ninguna situación de emergencia ni alteraciones en sus operaciones rutinarias.

Según reportes periodísticos, el C-130J Super Hércules es un avión de transporte táctico de uso militar, empleado comúnmente para el traslado de equipo, carga y personal y para misiones logísticas.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad aclaró en sus redes sociales que la presencia del avión militar estadounidense obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas acciones, señalaron, se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral.

Por su parte, las autoridades aeroportuarias no han emitido un comunicado sobre el arribo de la aeronave ni sobre su eventual salida del Aeropuerto Internacional de Toluca.