Denuncian a un magistrado por violencia vicaria

De acuerdo con reportes locales, una mujer identificada como Oribel “N” denunció a su exesposo, Samuel Mithzael Chávez Marroquín, magistrado de la Sala Regional del Golfo-Norte con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por presunta violencia vicaria, en el contexto de un proceso de custodia familiar.

Según los informes, la madre señaló que desde hace aproximadamente tres años enfrenta diversos procedimientos relacionados con la guarda y custodia de su hijo, un adolescente diagnosticado con autismo, discapacidad intelectual y auditiva, así como problemas de lenguaje, y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que le sea retirado.

El Dato: Oribel “N” llamó a las autoridades a que su caso sea revisado con perspectiva de género y con apego al interés superior del menor y que se investigue la actuación de los funcionarios.

Soria “N” consideró que su caso se ajusta a la figura de violencia vicaria, definida como una forma de violencia de género en la que se utiliza a los hijos para causar daño a la madre. No obstante, sostuvo que, hasta el momento, las autoridades judiciales no han aplicado esta perspectiva en la resolución de su situación legal.

“Soy víctima, como miles de mujeres mexicanas, que también vivimos violencia institucional. Sufro una actuación reiteradamente inclinada en favor de mi exesposo y progenitor de mi hijo, debido a su cargo de magistrado”, aseguró.

Además, expresó que conoció a su expareja a través de Internet y que, pese a que enfrentó desde un inicio el rechazo de la familia de éste, decidió continuar con la relación.

“El primer día que me vio me pidió noviazgo. A los dos días me mandó un arreglo enorme de tulipanes y empezó la conquista, pero sentí rechazo de su familia. Ellos son, dizque, muy católicos. Me rechazaron por ser madre soltera, pues tenía un hijo de mi relación anterior”, relató.

Explicó que después de algunos años de noviazgo y de matrimonio se dio cuenta de que su pareja le era infiel, además de que se vio obligada a lidiar con lo que, aseguró, era maltrato por parte de la familia de éste: “Muy pronto me di cuenta de que era mujeriego. Llegaba con las camisas llenas de maquillaje, encontraba cosas en el coche; era ‘ojo alegre’, pero lo más fuerte era su familia contra mí, a la que él seguía manteniendo”.

Añadió que, tras terminar la relación e iniciar el proceso de divorcio, se percató de que su exesposo buscaba obtener la guarda y custodia de su hijo, e incluso —afirmó— llegó a mentir con tal de conseguirla.

“Declaró un montón de mentiras. Dijo que yo lo había corrido, tomó fotografías de bolsas de ropa. Yo tenía una abogada que no me defendió y creo que se vendió con él porque no demandó pensión compensatoria”, expresó.

De acuerdo con la publicación, tras el divorcio ocurrido en 2022, la mujer ha sido señalada en distintos procesos, entre ellos acusaciones de alienación parental y disputas relacionadas con convivencias y custodia. Asimismo, indicó que existen resoluciones judiciales que han autorizado convivencias con el padre pese a que, aseguró, hay medidas de protección vigentes.

Finalmente el reportaje también señaló que la madre ha expresado preocupación por el impacto emocional y psicológico que estos procesos han tenido en el menor, así como por la falta de protocolos adecuados para atender casos que involucran a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.