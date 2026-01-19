Estados Unidos reconoce captura de ‘El Mantecas’, jefe de célula ligada los Beltrán Leyva

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la detención de Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, presunto líder de una facción criminal vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva.

A través de la red social X, el diplomático señaló que acciones de este tipo representan avances en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas, en particular de fentanilo, tema prioritario para la administración de Donald Trump. Subrayó, además, la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

“Cada delincuente que enfrenta la justicia hace que nuestras comunidades sean más seguras. Estas acciones debilitan a las redes violentas, reducen el tráfico de fentanilo y contribuyen a proteger nuestro futuro compartido”, aseveró.

Más temprano, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la captura de Iván Valerio Sáinz Salazar, “El Mantecas”, y de otros siete presuntos integrantes de su célula delictiva, tras un operativo en Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con autoridades federales, “El Mantecas” es líder de una facción ligada al Cártel de los Beltrán Leyva, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

En el Registro Nacional de Detenciones consta que “El Mantecas” fue detenido el 18 de enero. Durante la operación, autoridades aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

El 31 de diciembre de 2025 también fue detenido Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”. Un mes antes, el 30 de noviembre, fue abatido en el municipio de Choix su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, considerado la mano derecha de “El Chapo Isidro”.

