Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 16, 17 y 18 de enero del 2026

Trabajos de seguridad en el estado de Chihuahua.

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 16, 17 y 18 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Mexicali, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un inmueble, detuvieron a cuatro personas, aseguraron 41 kilos de cocaína, 17 tractocamiones, cuatro remolques, seis vehículos y una réplica de arma corta.

El costo de la droga asegurada es de 8.2 millones de pesos.

-En San Quintín, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal, al realizar una inspección vehicular, detuvieron a una persona, le aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, 10 cargadores, 277 cartuchos, cuatro kilos de metanfetamina, dos chalecos tácticos y un vehículo.

-En Mexicali, elementos de FGR y SSPC catearon un predio, aseguraron 18.5 kilogramos de cocaína y 26 vehículos.

CHIHUAHUA:

-En Guadalupe y Calvo, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron un vehículo y 1,000 cartuchos.

-En Práxedis G. Guerrero, elementos de GN, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma corta, un cargador, 20 cartuchos y un vehículo.

-En Ciudad Juárez, elementos de FGR, SSPC y GN catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron 5,521 cartuchos, un vehículo y tres teléfonos celulares.

-En Guachochi, elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron un fusil Barrett, una ametralladora, cinco armas largas, cargadores, 11,579 cartuchos y dos vehículos con reporte de robo.

COAHUILA:

-En Piedras Negras, elementos de GN y Aduanas al realizar revisiones vehiculares, detuvieron a dos personas de nacionalidad estadounidense, a quienes se les aseguró un arma larga, un cargador, ocho cartuchos y un cuchillo.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, elementos de Semar y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon cuatro inmuebles, detuvieron a siete personas, aseguraron un arma larga, un arma corta, 955 dosis de cocaína, dos kilos y 260 dosis de marihuana, un teléfono celular, dos tarjetas de circulación, un par de placas de circulación y un mono araña.

GUERRERO:

-En Acapulco, en el fraccionamiento Magallanes, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas de nacionalidad extranjera, aseguraron un arma corta, 12 cartuchos, dos cargadores, dosis de cocaína y una motocicleta.

HIDALGO:

-En Pachuca, elementos de SSPC, Defensa, Semar, FGR y GN detuvieron a un hombre que cuenta con una notificación roja emitida por INTERPOL y es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

-En Metztitlán, elementos de GN, Ejército Mexicano, Procuraduría y Policía Estatal detuvieron a ocho personas, aseguraron diversas dosis de drogas, cinco teléfonos celulares, dos básculas grameras, una motocicleta con reporte de robo y un inmueble.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Tecámac, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a nueve personas, aseguraron un arma larga, seis armas cortas, 16 cargadores, 1,046 cartuchos, un chaleco balístico, una maquina contadora de billetes y un molino triturador.

MICHOACÁN:

-En Huetamo, en los poblados Santiago Conguripo y Cañada de Buena Vista e Iramuco, elementos de Semar, SSPC, Fiscalía y Policía Estatal realizaron nueve cateos, detuvieron a ocho personas, aseguraron 13 bolsas y 1,000 kilos de marihuana, 30 bolsas de metanfetaminas, 13 armas largas, 280 cartuchos, 28 cargadores, tres chalecos tácticos, un uniforme táctico, cuatro vehículos, tres máquinas tragamonedas, 19 celulares, una computadora y dos aves exóticas. Además, localizaron y erradicaron un plantío de marihuana en un área de 300 metros cuadrados, con aproximadamente 3,600 plantas.

NUEVO LEÓN:

-En Los Ramones, elementos de GN y Policía Estatal detuvieron a tres personas a bordo de un vehículo, les aseguraron cinco armas largas, ocho cargadores, 135 cartuchos y dos equipos de radiocomunicación.

-En Agualeguas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, cargadores, 55 cartuchos y un vehículo.

QUINTANA ROO:

-En Playa del Carmen, elementos de SSPC, Defensa, Semar, FGR, GN, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Estatal de Quintana Roo detuvieron a un hombre, quien cuentan con una orden de arresto por delitos de fraude electrónico, blanqueo de capitales y por no comparecer ante un tribunal en Estados Unidos.





SINALOA:

-En Concordia, en el poblado El Roble, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, detuvieron a cuatro personas, les aseguraron cuatro armas largas, 35 cargadores, 710 cartuchos, un chaleco táctico y dos vehículos con blindaje artesanal.

-En Culiacán, elementos de FGR y SSPC catearon un inmueble, aseguraron 15 kilos de marihuana, 17 kilos de metanfetamina, dosis de cocaína, dos armas largas, cinco cargadores y 35 cartuchos.

-En Culiacán, en el Centro Penitenciario Aguaruto, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron dos armas largas, nueve armas cortas, 34 cargadores, 316 cartuchos, una granada, dosis de cocaína y marihuana, 59 teléfonos celulares, 16 cargadores para celular, un modem, una banda ancha, 12 equipos de radio comunicación, cuatro cargadores para radio comunicación, tres basculas grameras, 19 objetos punzocortantes, dos botellas de alcohol, dos candados de manos, 116,823 pesos y 16 dólares americanos.

-En Badiraguato, elementos de GN, Ejército Mexicano, FGR, SSPC y Policía Estatal detuvieron a ocho personas, aseguraron una ametralladora, un fusil Barret, ocho armas largas, nueve cargadores, 350 cartuchos, una cinta metálica con 200 cartuchos, 14,000 pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y cinco vehículos con reporte de robo.

-En Culiacán, en el poblado La Vainilla, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una ametralladora, cuatro armas largas, 68 cargadores, 2,642 cartuchos, 11 cintas eslabonadas, dos contenedores para munición, y cinco chalecos tácticos con placas balísticas.

-En Navolato, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a tres personas a quienes les aseguraron tres armas largas, cuatro cargadores y 35 cartuchos.

SONORA:

-En Plutarco Elías Calles, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal aseguraron cuatro ametralladoras, 43 cargadores y 5,956 cartuchos.

-En Caborca, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a siete personas, aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, 24 cargadores, 220 cartuchos, dosis de metanfetamina y marihuana, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

-En Nogales y Altar, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a seis personas de nacionalidad estadounidense, entre ellos tres menores de edad, les aseguraron un arma corta, 325 cartuchos y dos vehículos con reporte de robo.

-En Cajeme, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a cuatro personas, entre ellos un menor de edad, aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 30 cargadores, 814 cartuchos, siete chalecos tácticos y un vehículo.





TABASCO:

-En Centro, en la colonia Plutarco Elías Calles, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, SSPC y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga, 10 cartuchos, un cargador, dosis de metanfetamina, de marihuana y un vehículo.

VERACRUZ:

-En Pensión de la Isla, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano, Semar, GN y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 50,000 litros de hidrocarburo y 13 vehículos.

-En Coatzacoalcos, elementos de FGR, Semar y Policía Estatal ejecutaron una orden de cateo a un inmueble, aseguraron 29,500 litros de hidrocarburo y un vehículo con reporte de robo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Petatlán, Guerrero, elementos de GN y Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un área de concentración de material diverso, 550 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, tres condensadores y tres tanques de gas L.P.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 10 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados Los Mayos, El Huejote, Bacata, La Culacha, El Bichi de Arriba y El Zapote, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso y aseguraron 4,305 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 84 millones de pesos.

