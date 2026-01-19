Gobernadora General de Canadá visita México para ‘fortalecer lazos diplomáticos’

La Gobernadora General de Canadá, Mary Simon, viaja este lunes a México para llevar a cabo una visita de trabajo que permita “reafirmar la profunda relación entre ambos países”.

A través de una breve publicación en los canales oficiales de la Gobernadora General de Canadá, se informó que el viaje de quien ocupa este cargo será hoy, aunque no se dieron más detalles de la agenda que llevará a cabo.

De manera extraoficial, se informó que Mary Simon podría reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esto no ha sido confirmado ni por las autoridades canadienses ni por las mexicanas.

En la publicación donde se hizo el anuncio, se destacó que visitas como la que ocurrirá este lunes “fortalecen lazos diplomáticos y promueven una colaboración significativa”.

Particularmente, en el caso de México, se remarcó que la visita permitirá “reafirmar la profunda y multifacética relación entre ambos países, basada en prioridades compartidas de prosperidad, inclusión y seguridad”.

En el mismo sentido, se enfatizó que uno de los puntos de coincidencia más destacados entre ambos países es el fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas y el empoderamiento de las mujeres de los pueblos originarios.

La visita ocurre en un contexto de la búsqueda por fortalecer los lazos diplomáticos entre México, Estados Unidos y Canadá, de cara a la revisión del Tratado del cual los tres países son parte, la cual está programada para este año.

Mary Jeannie May Simon, ocupa desde 2021 el cargo de Gobernadora General de Canadá, un puesto de poder en el país norteamericano que representa el enlace directo con la Monarquía de Canadá.

Se considera que Simon es la primera persona de origen indígena en ocupar este cargo, debido a que es una mujer de origen inuit, por parte de su madre.

