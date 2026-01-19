México logra crecimiento de 7.4 veces en alfabetización, destaca Mario Delgado.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que México registra avances históricos en materia de alfabetización, reflejados en un crecimiento de 7.4 veces en el número de personas alfabetizadas durante el periodo 2020 (año de la pandemia) y 2025, resultado de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido.

Informó que, de acuerdo con estimaciones oficiales, el número de personas alfabetizadas pasó de 22 mil 527 en 2020 a 189 mil 874 en 2025, lo que evidencia el impacto de una estrategia integral que prioriza a quienes, por distintas circunstancias, habían quedado fuera del sistema educativo tradicional.

Indicó que, para los gobiernos de las Cuarta Transformación, la alfabetización es asumida como una prioridad nacional y una acción estratégica del Estado mexicano para reducir desigualdades, fortalecer la inclusión social y ampliar las oportunidades de desarrollo en todo el país.

TE RECOMENDAMOS: Encabeza 50 aniversario de esas facultades Rector de la UNAM afirma que se mantiene vigente la visión que dio origen a las FES Zaragoza y Aragón

Comentó que a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) implementó la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, orientada a ampliar la cobertura educativa mediante un enfoque comunitario, territorial y con pleno respeto a la diversidad social, cultural y lingüística de México.

#SEPInforma🗞️ | A través del @INEAmx aumentamos 7.4 veces el número de personas alfabetizadas en México, al pasar de 22 mil 527 en 2020 a 189 mil 874 en 2025, como resultado de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido. 📚✍🏼



Este esfuerzo consolida la… pic.twitter.com/tMKsri9vD8 — SEP México (@SEP_mx) January 19, 2026

Por su parte el titular del INEA, Armando Contreras Castillo, resaltó que desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la alfabetización se consolidó como un movimiento nacional, articulado con los 26 Institutos Estatales de Educación para Adultos y las seis Unidades de Operación en todo el país.

Destacó que este esfuerzo se fortaleció mediante la conformación de 50 alianzas estratégicas con gobiernos estatales, dependencias federales e instituciones públicas, orientadas a la identificación de necesidades, la focalización de acciones y el fortalecimiento de la atención educativa dentro y fuera del territorio nacional.

Asimismo, informó que se impulsaron colaboraciones con gobiernos municipales, el sector privado, organizaciones del sector social y personas voluntarias, así como programas de trabajo con organizaciones en Estados Unidos para fortalecer la operación de las Plazas Comunitarias en el Exterior.

Con estos avances, la SEP refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la alfabetización como una política pública permanente, orientada a garantizar derechos, reducir brechas educativas y consolidar el bienestar, la inclusión social y la transformación educativa del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR