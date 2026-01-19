Próxima semana estará primer dictamen de descarrilamiento del Interoceánico: CSP

Las valoraciones preliminares acerca del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido un mes atrás, serán dadas a conocer a más tardar la próxima semana, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además restó responsabilidad en lo ocurrido Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó durante su conferencia en Palacio Nacional que la previsión es que la Fiscalía General de la República (FGR) entregue un primer dictamen entre esta semana y a más tardar la próxima.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, además de tratarse de las primeras explicaciones sobre la causa del descarrilamiento, esto servirá como base para entregar los apoyos de reparación integral de daño a las víctimas.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se mantienen las indagatorias para conocer la causa de este accidente.

Respecto a la denuncia presentada por panistas en contra de López Beltrán, Claudia Sheinbaum Pardo comentó se debe investigar todo, pero a su parecer no era necesario porque la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en correspondencia al accidente.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo minimizó responsabilidad del hijo de su antecesor, al comentar que su participación en el proyecto del Corredor Interoceánico fue únicamente a nivel “honorífico”, ya que la revisión estuvo a cargo de ingenieros militares.

“Él jugó un papel honorífico en la revisión más bien de los tiempos y de la construcción. Evidentemente, la supervisión técnica de la construcción del tren estuvo a cargo de ingenieros. ¿verdad? Él más bien era una supervisión honorífica para que se cumplieran los tiempos. Las revisiones lo platicamos en su momento”, dijo este lunes Claudia Sheinbaum Pardo. en Palacio Nacional.