Renacimiento maya avanza con rumbo: Huacho en Informe

Durante su primer Informe de Gobierno, el gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que Yucatán seguirá siendo uno de los estados más seguros del país, con la inversión en una policía más preparada, equipada y cercana a la gente.

Desde el Centro Internacional de Congresos, el mandatario dijo que la seguridad para los yucatecos es “sagrada”, por lo cual, durante su primer año de gobierno, se compraron más de 630 nuevas patrullas y en 2026 se contará con un nuevo Centro de Formación de Policías para preparar mejor a quienes velan por la seguridad de los ciudadanos.

EL Dato: El gobernador anunció la reactivación del Hospital del IMSS en Ticul y la proyección de nuevos hospitales en Izamal y Tizimín, fortalecer clínicas e incorporar 20 ambulancias.

“La seguridad de las familias yucatecas es y seguirá siendo una prioridad en este Gobierno; es una tarea diaria que se atiende con responsabilidad”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Obtiene reconocimiento ejido Nueva Cruz del Palmar CSP formaliza ejido y atiende un conflicto que llevaba 80 años

Señaló que, aunque “hay quienes intentan generar un clima de incertidumbre, eso no perturba la tranquilidad de los yucatecos, pues los niños y las familias todavía caminan sin miedo”. Agregó que su informe no es solamente el cumplimiento de un trámite, sino un acto de transparencia, sobre todo para el pueblo de Yucatán.

Afirmó que su administración avanza con rumbo definido y con un Gobierno cercano a la gente, enfocado desde el primer día en combatir la desigualdad, llegar a las comunidades históricamente relegadas y gobernar escuchando a quienes antes no habían sido tomados en cuenta.

El titular del Ejecutivo estatal sostuvo que, durante su primer año, 87 por ciento de los compromisos que asumió para todo su sexenio ya cuentan con presupuesto asignado y se encuentran en marcha, al señalar que así es como se gobierna en la Cuarta Transformación: colocando el dinero público en donde están las prioridades de la gente y planificando con visión de presente y de futuro para Yucatán.

Acompañado por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, representante personal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Díaz Mena afirmó que Yucatán va con buen rumbo, tiene plan y futuro, con la convicción de que cada comunidad cuenta y de que en los 106 municipios habrá presencia del Gobierno del estado, obra pública y acciones que fortalezcan la esperanza.

El mandatario estatal calificó como la obra más importante de su sexenio la ampliación y modernización del Puerto de Altura, la cual “encarna la visión del renacimiento maya y que convertirá a Yucatán en la puerta de México hacia el mundo”.

Subrayó que el renacimiento maya tiene ese nombre porque es una renovación profunda de la vida pública y pone al ser humano en el centro de las decisiones de las políticas públicas del gobierno.

El gobernador destacó que durante 20 años ha recorrido cada municipio y comunidad del estado al lado de la gente, donde aprendió que “gobernar no debe hacerse detrás de un escritorio, sino desde el territorio”, con el oído puesto en el pueblo”.

Agregó que desde su llegada al gobierno tuvo la misión de acabar con la desigualdad y gobernar para la gente que “nunca había sido tomada en cuenta”; por ello, durante su primer año de gobierno recorrió todos los municipios del estado, con el propósito de escuchar a la gente.

“Hoy, las puertas del Palacio (de Gobierno) están abiertas para toda la gente. Hoy en Yucatán hay rumbo, porque hay un gobierno que entiende y atiende”, dijo.

Destacó que uno de los ejemplos de los diálogos que el pueblo ha tenido con el gobierno fue la rehabilitación por completo de una escuela que estaba a punto de derrumbarse en la colonia Azcorra, en el municipio de Mérida.

Además de estos encuentros, dijo, cada lunes, durante sus transmisiones en vivo en redes sociales, se rinden cuentas, avances, resultados y lo que falta por hacer.

También resaltó que durante su primer año de gobierno se ha escuchado y atendido a las mujeres, con la apertura de 31 centros que ofrecen atención psicológica, legal y capacitación.

Además, hoy más de 10 mil madres autónomas reciben el apoyo Mujeres Renacimiento, el cual ofrece tres mil pesos bimestrales y es un respaldo para sacar adelante a sus hijos.

“Mujeres Renacimiento es el programa más bonito de mi gobierno, que no solamente es un programa social, sino un compromiso cumplido; nace de las historias reales, aquellas mujeres autónomas que han cargado sin que nadie las hubiera volteado a ver jamás; no solamente las acompañamos económicamente, sino también para que puedan estudiar o empezar un negocio”, dijo.

En materia de educación, su gobierno ha entregado más de 200 mil paquetes de útiles escolares, así como uniformes, zapatos y chamarras, además de 890 becas a hijos de policías, con una inversión superior a nueve millones de pesos.

Destacó la creación de las becas Juventud Renacimiento, las cuales reciben estudiantes de las nueve mil universidades públicas del estado, con la finalidad de que la situación económica no sea un obstáculo para que sigan sus estudios.

En lo que respecta al campo, el gobernador Díaz Mena aseguró que durante su administración la tierra no “volverá a ser olvidada y los productores no volverán a caminar solos”.

Destacó la creación del Renacimiento Apícola, los caminos sacacosechas en más de 80 municipios y la instalación de los sistemas de riego con paneles solares para producir todo el año.

“Lo digo con orgullo: el campo yucateco volvió a tener rumbo después de muchos años de abandono.

“Rehabilitamos más de 750 kilómetros de caminos rurales, que hace años no se reparaban, con una inversión de 60 millones de pesos”, aseguró.

Logros

Algunos resultados del gobierno del gobernador de Yucatán.