Sheinbaum reconoce crecimiento de ingresos tributarios para sostén de programas sociales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las tareas para incrementar los ingresos tributarios han servido para sostener los diversos programas sociales y obras públicas.

Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) expusiera un incremento de 4.6 por ciento en la recaudación del año pasado, la mandataria federal calificó el escenario como positivo.

El director del SAT durante su participación en la Mañanera de la Presidenta. ı Foto: Yulia Bonilla.

“Son buenas noticias, el ingreso adicional que recibimos, que recibimos todos los mexicanos y se dedicaron a los programas de bienestar, a obras públicas, salud, educación principalmente”, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

También la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que aún hay temas pendientes por atender y mejorar en este rubro, como lo son la fuga de recursos por dinero no pagado al erario, es decir, derivado de prácticas corruptas.

“Porque hay quien hace corrupción de fuera. Quien no pague impuestos, pues es una forma. Entonces, ¿a dónde va a orientar sus esfuerzos el SAT? A factureras. Todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas a través de empresas que en realidad no producen nada, pero que producen facturas y con eso evitan pagar el IVA o pagar el o pagar alguno de los impuestos o el ISR”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

