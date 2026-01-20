Afectan a 17 mil mexicanos operativos en Minnesota

Decenas de sindicatos, organizaciones comunitarias, religiosos y colectivos sociales anunciaron su respaldo a una movilización estatal unificada el 23 de enero, bautizada como “Día de la Verdad y la Libertad”, en protesta por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Minnesota, que han afectado a unos 17 mil mexicanos por las redadas.

La iniciativa propone un paro general en todo el estado: no ir a trabajar, a la escuela ni a realizar compras, con el objetivo de pausar la economía local en señal de solidaridad con quienes han sido afectados directamente.

“Cada vez que salgo a trabajar, temo no volver. Vecinos han sido detenidos sin previo aviso y muchos dejaron de acudir a sus empleos por miedo a ser capturados. Mi jefe ya no me quiere dar horas porque dice que mi estatus migratorio lo pone nervioso.

El Tip: Más de 1,500 militares fueron informados por el Pentágono que se preparen para un posible despliegue en Minnesota.

“Nuestros hijos ya no quieren ir a la escuela solos… varios de nuestros compañeros han sido detenidos en la calle. Esto no es sólo trabajo, es nuestra vida”, dijo Carlos Miguel Canseco, originario de Puebla.

Asimismo, propietarios de negocios mexicanos y latinos han señalado que la presencia del ICE ha hecho que clientes y trabajadores eviten salir, afectando el comercio y la vida comunitaria en vecindarios con alta presencia migrante —incluyendo tiendas y restaurantes que han registrado caídas drásticas en ventas.

Mike Cowell señaló que nueve de cada 10 trabajadores de los que emplea en su agencia de limpieza son de origen mexicano y mencionó que es preocupante “la escasez de mano de obra, ya que comienza a ser alarmante en las comunidades porque Estados Unidos es un país que históricamente ha crecido por sus migrantes y sobre todo los mexicanos, que han dado muestra de ser excelente mano de obra, por ello, saldremos a las calles, a luchar por su trabajo y dignidad”.

La convocatoria busca visibilizar el impacto que las acciones de detención y redadas han tenido sobre las comunidades migrantes y las familias trabajadoras.

Entre los sindicatos que han respaldado esta acción se encuentran diversas secciones del movimiento laboral de Minnesota, incluyendo la Minneapolis Regional Labor Federation y otros cuerpos sindicales locales, así como una amplia red de organizaciones comunitarias y de base social.

También han expresado su apoyo Faith in Minnesota, Unidos Minnesota, Communities Against Police Brutality, Indivisible Twin Cities, y el Minnesota Immigrant Rights Action Committee.

La Asociación de Enfermeras de Minnesota (Minnesota Nurses Association) también ha manifestado su respaldo, promoviendo la participación en el día de acción como muestra de solidaridad.