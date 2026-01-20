Avión de EU no necesita permiso de Senado: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el avión estadounidense que llegó a Toluca formó parte de acuerdos de cooperación bilateral.

El avión militar proveniente de Estados Unidos, que aterrizó este fin de semana en el Estado de México (Edomex), no necesitaba autorización del Senado, pues su llegada estaba pactada como parte de los acuerdos bilaterales en materia de colaboración y seguridad, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este fin de semana, una aeronave Hércules C-130, perteneciente a una flotilla militar estadounidense, aterrizó en el aeropuerto de Toluca, lo cual derivó en cuestionamientos e inquietudes en el contexto de las intervenciones militares en las que ha incurrido recientemente el gobierno de Donald Trump.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria explicó que la llegada de esta aeronave estaba pactada desde octubre del año pasado.

Negó que en el avión hayan viajado elementos militares de aquel país o que hubiera traído armamento.

El dato: La plataforma de tráfico aéreo Flightradar24 registró que el avión militar C-130J-30 Súper Hércules partió de AIT la mañana del domingo para aterrizar en Brownsville, Texas.

“Sí, no tendría que haber consultado, no venían tropas de EU. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Ya han entrado en otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron al aeropuerto de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón. Tuvieron sus motivos”, aclaró la Jefa del Ejecutivo.

Comentó que la llegada del avión fue para llevar a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuya autorización corre a cargo del Sistema de Seguridad Nacional: “Son las capacitaciones que se realizan y, en este entendimiento, hay otras capacitaciones”.

La mandataria dio a conocer que su gobierno demoró un par de horas en aclarar la alerta que generó el aviso emitido por Administración Federal de Aviación de EU (FAA), que pidió a las aerolíneas estadounidenses volar sobre aguas del Pacífico y Centroamérica con precaución ante situaciones calificadas como peligrosas.

Comentó que tardaron en aclarar la situación porque, fue una situación que no se le advirtió a ningún país, pero, además, porque esto no involucró a México.

“Fueron como unas dos horas en donde no nos habían avisado. Fue una comunicación de aviación, a ningún país le habían avisado, no solamente a México. Se dio hasta que no tuvimos la certeza porque, primero vino la certeza telefónica de que no había nada en territorio nacional, pero hasta que no tuvimos la certeza por escrito, entonces se emitió el comunicado. Entonces no… no tenía que ver con nada en territorio nacional”, sostuvo.

Al cumplirse un año de la llegada de Donald Trump al gobierno de EU, la Presidenta destacó que, pese a las circunstancias que se han atravesado a nivel global, México sí ha obtenido el respeto de dicho país y así se buscará seguir.

En un recuento del periodo que ha transcurrido, la mandataria comentó que las presiones que se han visto no fueron únicamente contra México sino a escala global, contexto en el cual se ha buscado una interacción respetuosa entre países.

“Buscamos una buena relación. Además, somos vecinos, somos socios comerciales. Buscamos, con la defensa de los principios de México, una relación de respeto y, hasta ahora, dentro de todas las circunstancias internacionales lo hemos conseguido”, recalcó.

Ante los vaticinios que aseguran que, tras la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

(T-MEC), este último podría quedar fuera, llamó a no especular: “Vamos a esperar. No ayuda especular. Tenemos conversaciones. Y, por supuesto, queremos que se cierre bien por la certeza de las inversiones para nuestro país. Que siguen las inversiones. Y nosotros tenemos… muy positivos en el sentido de que va a haber un buen acuerdo”, concluyó.