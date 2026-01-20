Detienen a nueve personas e inhabilitan tres campamentos clandestinos en Michoacán

Autoridades federales y estatales destruyeron tres campamentos clandestinos y detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales en distintos puntos del estado de Michoacán.

Aunque el Gabinete de Seguridad no detalló la ubicación de los campamentos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que al menos dos asentamientos fueron desmantelados en la localidad de El Tepetate, en el municipio de Salvador Escalante.

Policías municipales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron aproximadamente 300 gramos presunta metanfetamina y 110 gramos de aparente marihuana, además de 12 casas de campaña, distintas prendas tácticas con imágenes alusivas a grupos delictivos y dos vehículos, uno de ellos de la marca Honda con impactos de arma de fuego. En el lugar, las casas de campaña y los uniformes fueron incinerados.

Por separado, el Gabinete de Seguridad informó la destrucción de un tercer campamento localizado en el poblado Santa María, municipio de Cotija. En el lugar se aseguraron tres armas largas, 21 cargadores, 340 cartuchos y un artefacto explosivo improvisado.

En otras acciones recientes en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras patrullajes en los municipios de Aguililla, Apatzingán, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, San Lorenzo, Queréndaro, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zacapu, aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores y vehículos.

Las autoridades destacaron que, del 10 de noviembre de 2025 al 19 de enero de 2026 , han sido detenidas 426 personas, aseguradas 238 armas de fuego, 16 mil 716 cartuchos, 835 cargadores y 346 vehículos.

También fueron decomisados 200 artefactos explosivos, 53 kilogramos de material explosivo; 85 kilogramos de marihuana y 773 kilogramos de metanfetamina; así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas. En el mismo periodo, se reportó la inhabilitación de 26 campamentos clandestinos y 50 tomas clandestinas en la entidad.

Las operaciones han sido encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como autoridades estatales y municipales.

