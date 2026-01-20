Guanajuato se promociona como destino de viajeros

Comisión turística de Guanajuato promueve a la entidad como destino en la Feria Internacional de Turismo, ayer.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, inició una gira de trabajo en Madrid, con la cual se abre una agenda internacional en materia cultural, turística y de relaciones institucionales que se promueve en España.

En el marco del lanzamiento internacional de la nueva marca turística de Guanajuato, dentro de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, la mandataria estatal afirmó: “Hemos venido desde México con el corazón abierto, llenos de historia, sabores, tradiciones, arte, risas y de esa calidez humana que nos caracteriza. Hoy hemos venido a traerles una invitación a recorrer los caminos de Guanajuato, un estado donde cada ruta, cada pueblo, cada plaza y cada rostro cuentan algo que merece ser compartido con el mundo”.

El lanzamiento publicitario se realizó de manera simultánea en tres sedes: internacional, nacional y estatal: el Palacio de Neptuno en Madrid, España; la explanada del monumento a la Madre, en Ciudad de México (CDMX); y el Arco de la Calzada, en León, Guanajuato.

La nueva marca turística del estado surge como una evolución estratégica. Reconoce que la historia de México comenzó con un camino, pero entiende que hoy los viajeros buscan algo más que destinos: buscan experiencias, emociones y relatos.

Bajo esta visión, la marca funciona como un sistema integral de identidad y posicionamiento que articula el patrimonio histórico, la diversidad de su oferta turística actual y la participación de su gente como protagonista del turismo.

La presentación en Madrid fortalece el posicionamiento de Guanajuato en mercados internacionales, particularmente en España, el segundo mercado emisor de turistas hacia la entidad, con más de 201 mil visitantes y una derrama económica superior a 475 millones de pesos en 2024.

“Venimos a decirles que Guanajuato está listo para recibirlos, para sorprenderlos, para caminar hacia nuevas experiencias. Hoy les entregamos esta marca que hemos construido con dedicación y con muchísimo amor”, expresó la mandataria.