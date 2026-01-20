Meta fijada

IMSS va por duplicar en 12 años años acciones de seis sexenios para ampliación hospitalaria

Instituto Mexicano del Seguro Social buscará que para 2030 las acciones de ampliación hospitalaria, iniciadas desde 2018, dupliquen lo hecho en los seis sexenios anteriores

El director del IMSS en la Mañanera de CSP.
El director del IMSS en la Mañanera de CSP. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Yulia Bonilla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscará que para 2030 las acciones de ampliación hospitalaria, iniciadas desde 2018, dupliquen lo hecho en los seis sexenios anteriores.

El director Zoé Robledo Aburto expuso durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum que de 1982 a 2018 -36 años- se crearon cuatro mil 300 camas, lo que representa 10 por ciento de la capacidad.

Mientras que con la meta fijada hacia el final del sexenio y considerando lo hecho desde 2018, se crearán diez mil cien camas, representando 23 por ciento de la capacidad.

“La meta es llegar a 45 mil camas en 2030, es decir, 10 mil camas más para la atención en el Seguro Social… Con los proyectos de la Presidenta y con lo que ya hemos hecho al momento, vamos a sumar 6 mil 173 camas más al IMSS. Esto ¿cómo se puede interpretar? Que en 12 años se va a hacer el doble de lo que se hizo en 36, en dos sexenios el doble de lo que se hizo en seis sexenios anteriores, de 1982 al 2018”, dijo Zoé Robledo Aburto.

También reportó que ya se han inaugurado cinco hospitales: el más reciente el sábado en Zaragoza; en Iztapalapa, Ciudad de México; Ciudad Juárez, Chihuahua; la primera etapa de un hospital en Ensenada, Baja California; otro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y también en Puebla.

