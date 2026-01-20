Monreal destaca manejo de Sheinbaum ante presiones de EU a un año de mandato de Trump

A un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el diputado federal Ricardo Monreal Ávila destacó que la característica más notable de la relación bilateral entre México y su vecino del norte ha sido la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sabido enfrentar las presiones y pretensiones del gobierno estadounidense.

El legislador señaló que, en un contexto marcado por tensiones en materia comercial, migratoria y de seguridad, la titular del Ejecutivo federal ha privilegiado el diálogo firme, el respeto a la soberanía nacional y la defensa de los intereses de México, evitando confrontaciones innecesarias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 16 de enero. ı Foto: Reuters

Monreal subrayó que la conducción de la política exterior mexicana ha permitido mantener canales de comunicación abiertos con Washington, sin ceder ante exigencias que vulneren la autodeterminación del país, lo que —dijo— ha dado estabilidad a la relación bilateral en un escenario internacional complejo.

Asimismo, afirmó que el papel asumido por la presidenta Sheinbaum ha sido clave para preservar una relación de cooperación con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la corresponsabilidad, aun frente a un gobierno estadounidense que ha endurecido su discurso y acciones en distintos frentes.

Este próximo 21 de enero se cumple el primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el cual ha estado caracterizado por tensiones con diversas regiones, además de una dura agenda en contra de los migrantes.

La titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, en conferencia presidencial el 19 de enero de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT