Personal ocupado de establecimientos IMMEX cae en noviembre a tasa mensual y anual

Personal del sector de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

En noviembre, el personal ocupado en los establecimientos del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) disminuyó a tasa mensual 0.2 por ciento y acumula dos meses seguidos con descensos; mientras que, en la comparación anual descendió 2.5 por ciento, y suma más de 20 meses seguidos con pérdidas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En noviembre 2025, y con cifras desestacionalizadas, los indicadores de los establecimientos con programa #IMMEX presentaron las siguientes variaciones mensuales:



⬇️-0.2% personal ocupado

⬇️-0.9% horas trabajadas

⬆️ 0.1% remuneraciones medias reales



📄 Consulta el boletín de… pic.twitter.com/I3jad73rFJ — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 20, 2026

La caída del personal ocupado, en la comparación con octubre y con cifras desestacionalizadas, fue originada por un descenso de 0.3 por ciento de las personas que laboran en establecimientos manufactureros; no obstante, el personal de establecimientos no manufactureros o que realizan actividades relacionadas a la agricultura, pesca, comercio y servicios aumentó 0.1 por ciento.

Además del descenso en el personal, se observó una reducción de 0.9 por ciento en las horas trabajadas, especialmente, por una caída de 0.9 por ciento en los establecimientos manufactureros y de 1.9 por ciento en los no manufactureros; sin embargo, las remuneraciones medias reales sí aumentaron 0.1 por ciento, debido a un alza de 0.9 por ciento en los establecimientos no manufactureros, mientras que en los manufactureros no se presentó variación.

Por su parte, en la comparación con noviembre de 2024, la caída del personal ocupado se debió a una contracción de 3.3 por ciento en los establecimientos manufactureros, aunque se registró un alza de 4.4 por ciento en los no manufactureros.

De igual forma, las horas trabajadas descendieron 2.5 por ciento debido a una caída de 3.3 por ciento en los establecimientos manufactureros, pero en los no manufactureros aumentaron 3.7 por ciento; a su vez, las remuneraciones medias reales tuvieron un alza de 3.7 por ciento, debido a un incremento de 3.6 por ciento en los establecimientos de manufactura y de 4.3 por ciento en los establecimientos no manufactureros.

Cifras originales

Con cifras originales, en el onceavo mes del año pasado, había seis mil 502 establecimientos con registro en el programa IMMEX, de los cuales cinco mil 212 fueron manufactureros y mil 290 no manufactureros, es decir, desempeñaron actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios.

“En el mes de referencia, el personal ocupado total sumó tres millones 173 mil 771 personas: cifra 2.5 por ciento menor que la de noviembre de 2024. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros disminuyó 3.3 por ciento —el contratado directamente retrocedió 3.0 por ciento y el subcontratado, 22.8 por ciento—. En los no manufactureros ascendió 4.3 por ciento”, añadió el Inegi.

Asimismo, las horas trabajadas descendieron 4.4 por ciento y se ubicaron en 587 mil 655, debido a una reducción de 5.3 por ciento en los establecimientos manufactureros y un incremento de 3.1 por ciento en los no manufactureros.

