QRoo impulsa campaña turística internacional

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebra en Madrid, España, la delegación de Quintana Roo, encabezada por la gobernadora Mara Lezama, presentó la nueva campaña de promoción turística “Caribe mexicano, la capital mundial de las vacaciones”, con el objetivo de consolidar su liderazgo como el principal destino turístico de México y el Caribe, al fortalecer su proyección internacional y detonar nuevas oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con mercados clave de Europa y del mundo.

Durante la presentación, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) Andrés Martínez Reynoso, destacó que la entidad, en la nueva era del Caribe mexicano, avanza con paso firme hacia una nueva etapa de consolidación internacional, alineada a los grandes eventos globales, entre ellos el Mundial de Futbol 2026, para el cual el estado se encuentra preparado en términos de infraestructura, conectividad aérea, servicios turísticos y capacidad organizativa.

El dato: FITUR es la feria internacional de turismo más influyente del sector, se celebrará en IFEMA Madrid, del 21 al 25 de enero de 2026, al ser centro de oportunidades de negocios.

En el evento se destacó que la campaña tendrá una canción y atenderá a cinco objetivos: destino líder internacional, 12 destinos interconectados, nueva infraestructura, nueva arquitectura de marcas y un nuevo modelo de gobernanza.

La mandataria estatal, Mara Lezama, citó destinos como Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, la Riviera Maya, Tulum, Costa Maya, Bacalar, Mahahual, Cozumel y, la capital, Chetumal.

“Este lanzamiento lo hacemos con mucha gente detrás, con la confianza de poder seguir lanzando este mensaje tan potente y tan importante que es el Caribe mexicano para el resto del mundo. Trabajaremos en distintas aplicaciones” expresó la gobernadora al anunciar una sorpresa: la campaña con una canción.

“Esto nunca se ha hecho, porque hemos elaborado campañas para radio, televisión, revista, prensa, pero no habíamos hecho una canción. Entonces ésta es una sorpresa. Espero que les guste”, enfatizó la titular del Ejecutivo estatal.

En la presentación de la campaña, el secretario de Turismo Bernardo Cueto añadió que la nueva campaña busca incrementar el posicionamiento internacional de Quintana Roo como destino estratégico rumbo a 2026, fortalecer la marca destino en mercados europeos prioritarios y generar alianzas con tour operadores, aerolíneas, inversionistas y organismos internacionales, al impulsar la llegada de inversiones turísticas enfocadas en infraestructura, sostenibilidad y experiencias de alto valor.

“Me da mucho orgullo saber que en Fitur estamos democratizando el turismo, que venimos no nada más a reunirnos, que es maravilloso, con las y los empresarios, que son parte fundamental y con quien tenemos una gran sinergia. Con los grandes touro peradores, con las líneas aéreas, con los aeropuertos; pero también decirle al mundo que somos cultura, que somos historia, que tenemos que enseñarles cómo se hace esta miel melipona o cómo son estos senderos, a través de oficios milenarios”, agregó la gobernadora Mara Lezama.