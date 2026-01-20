Reducción presupuestal al INE pondría en riesgo la calidad de las elecciones, alerta consejero Espadas

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Uuc-Kib Espadas cuestionó frontalmente el argumento central de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal en torno al ahorro de recursos, al rechazar que exista una necesidad real de recortar gastos al organismo.

En conferencia de prensa, Uuc-Kib Espadas advirtió que la reducción presupuestal que se arrastra desde hace años ha comenzado a deteriorar funciones esenciales del instituto.

“Yo no creo que haya una necesidad de bajar el costo. Es verdad que el principio de austeridad es un principio de la administración pública, pero también lo es el de la racionalidad”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Evento oficial Sheinbaum recibe a Gobernadora general de Canadá en Palacio Nacional

El consejero Uuc-Kib Espadas fue enfático al señalar que “cuando al aparato le estamos reduciendo el presupuesto por debajo de los niveles que necesita para realizar (sus tareas) con plena eficacia, estamos violando el principio de racionalidad electoral”.

Uuc-Kib Espadas defendió la estructura operativa del instituto ante señalamientos sobre excesos: “Necesitamos esta estructura para hacer las elecciones. Si alguien le parece que esta es una estructura electoral excesiva, que diga dónde. Yo no encuentro un espacio para reducir esta estructura”.

Sobre el tema salarial, el consejero Uuc-Kib Espadas mostró disposición al debate pero exigió claridad: “Yo no tendría ningún problema en cobrar hasta menos del sueldo de la presidenta si me pagaran transporte a mi ciudad de origen, viáticos, gastos de alimentación, renta de mi casa”.

Enfatizó que el problema radica en confundir sueldo con salario, y señaló que el impacto de los salarios de consejeros en el costo electoral es “microscópico”.

Uuc-Kib Espadas puso como ejemplo la situación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para ilustrar la gravedad del problema presupuestal, al revelar que “hay dos o tres estados que no sé cómo le hicieron para pagar la nómina de diciembre”.

Uuc-Kib Espadas citó el caso de Yucatán, donde “se consiguió el aumento mínimo para cubrir lo indispensable 10 días antes del fin de año”. El consejero describió como “zozobra permanente” la situación que enfrentan estos organismos para mantener su operación básica.

Uno de los consensos unánimes en la propuesta que el INE entregó la semana pasada a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, fue la modificación de la fecha de la elección judicial y las elecciones intermedias de 2027.

“Modificar la fecha en la elección judicial fue el primer punto en el que hubo unanimidad de los consejeros”, explicó, y añadió que “empatar la elección judicial con la de legisladores y gobernadores complicaría mucho el proceso porque las características de las dos elecciones son totalmente distintas”.

El consejero detalló que la incompatibilidad no es meramente logística: “Tenemos que poner dos casillas, eso cuesta más, pero no hay manera de sentar en la misma casilla las dos cosas”.

Entre los obstáculos técnicos mencionó el voto múltiple característico de las elecciones judiciales y la imposibilidad de contar con representantes de partidos políticos en las casillas judiciales.

Respecto al financiamiento a partidos políticos, Uuc-Kib Espadas propuso un enfoque que busca conciliar la reducción de recursos con la protección de la competencia electoral.

Su propuesta consiste en “reducir el financiamiento global a los partidos en alguna proporción, pero modificar la fórmula de distribución para que a los partidos chiquitos les tocara una parte mayor”, cambiando la proporción actual de 70 por ciento proporcional al voto y 30 por ciento igualitario a una fórmula más equitativa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR