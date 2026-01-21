Cadetes se forman con tecnología de punta en la Escuela Médico Naval y de Enfermería Naval

Con simuladores de última generación y áreas especializadas para la práctica clínica y quirúrgica, cadetes de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería Naval de la Secretaría de Marina (Semar)reciben formación médica apoyada en tecnología de punta en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud.

Durante un recorrido realizado por medios de comunicación, el teniente de navío del Servicio de Sanidad Naval, médico y cirujano naval Jorge Alejandro Ravell Lavadores, explicó que los estudiantes entrenan en espacios diseñados para recrear escenarios reales de atención médica.

“El día de hoy hicimos un recorrido por las instalaciones del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, donde visitamos las áreas de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería Naval”, señaló.

Detalló que una de las áreas más importantes es la de simulación clínica, equipada con tecnología de baja y alta definición. “Aquí contamos con simuladores que se utilizan desde primer año, donde los cadetes realizan prácticas básicas, hasta el área de quirófano, donde los alumnos de cuarto y quinto año llevan a cabo prácticas quirúrgicas”, indicó.

El jefe académico de materias básicas de la Escuela Médico Naval subrayó que el uso de estos simuladores permite que los cadetes desarrollen habilidades clínicas en un entorno controlado antes de enfrentar situaciones reales.

“La simulación nos permite preparar a los cadetes de manera progresiva y segura, fortaleciendo su capacidad de respuesta médica”, afirmó.

En entrevista para La Razón, detalló que as instalaciones cuentan con quirófanos equipados para prácticas quirúrgicas y espacios especializados que replican condiciones reales de atención médica, lo que forma parte del modelo educativo de la Universidad Naval.

Finalmente, Ravell Lavadores destacó que esta formación tecnológica, combinada con la disciplina militar, permite que los cadetes egresen con una preparación integral. “El objetivo es que los alumnos se desarrollen como profesionales con una alta madurez médica y militar, listos para servir a nuestro país”, puntualizó.

