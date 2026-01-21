Gutiérrez Luna alerta sobre ‘intento de la ultraderecha de capturar la reforma electoral’

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, advirtió que la iniciativa de reforma electoral impulsada por el colectivo Salvemos la Democracia y personajes como Claudio X. González, Ana Lucía Medina, entre otros vinculados a la ultraderecha, no busca fortalecer la democracia, sino recuperar privilegios políticos y económicos perdidos en las urnas.

En un posicionamiento público, el legislador señaló que dicha propuesta pretende debilitar la comunicación directa entre el gobierno y la ciudadanía, redistribuir recursos públicos en favor de partidos sin respaldo popular y apropiarse de espacios legislativos vía representación plurinominal.

“No es una propuesta para mejorar la democracia; es una reforma hecha a la medida de quienes no tienen respaldo popular y buscan seguir viviendo del sistema electoral”, afirmó.

Gutiérrez Luna explicó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es eliminar las conferencias matutinas del Ejecutivo, a través de una redacción que impediría su realización durante periodos electorales.

🚨La propuesta de reforma electoral de Claudio X González:

1️⃣ Eliminar las mañaneras

2️⃣ Ir por el dinero

3️⃣ Quedarse con los plurinominales

Indicó que esta intención no es nueva, pues ya se había intentado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora se busca repetir contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Las y los mexicanos tienen derecho a estar informados todos los días y a escuchar directamente a la Presidenta, sin intermediarios. La mañanera ya es un derecho del pueblo y no aceptaremos que se elimine”, subrayó.

El vicepresidente de la Cámara baja detalló que el segundo objetivo de la iniciativa es reconfigurar el financiamiento público a los partidos políticos, aumentando del 30 al 50 por ciento la parte que se distribuye de manera igualitaria, lo que —dijo— beneficiaría a fuerzas con baja representación electoral.

Además, señaló que se busca repartir recursos de forma equitativa para actividades específicas como educación, capacitación e investigación política, sin considerar el respaldo ciudadano.

“Morena demostró en 2015 y 2018 que no se necesitan chequeras abultadas para ganar elecciones, sino el respaldo de la gente. Las elecciones se ganan con votos, no con dinero”, enfatizó.

El tercer objetivo, afirmó Gutiérrez Luna, es modificar el acceso a las diputaciones plurinominales para limitar la participación de los partidos que sí ganan distritos, con el fin de que esos espacios queden en manos de los mismos grupos políticos de siempre.

“Ante su incapacidad de ganar en territorio, quieren inflar su acceso a los plurinominales y distorsionar el sistema mixto de representación”, denunció.

Finalmente, el legislador sostuvo que esta iniciativa no surge de una exigencia social, sino de intereses cupulares que buscan frenar el proceso de transformación democrática en el país.

“Es un intento de la ultraderecha por conservar privilegios. La democracia se defiende con un pueblo informado, con elecciones limpias y con representantes que emanen del voto popular, no de acuerdos entre élites”, concluyó.

