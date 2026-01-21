Jalisco, referente en desarrollo económico

CON EL PROPÓSITO de atraer inversiones y consolidar al estado como referente internacional en talento, desarrollo económico y turismo de alto valor, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, presentó la estrategia de la entidad en el Foro BBVA “Turismo e Inversión 2026”, ante inversionistas institucionales.

En la sede de la Fundación BBVA en Madrid, España, el mandatario participó en el panel Oportunidades de Inversión Estatales y El Mundial como Palanca de Inversión, con sus homólogas Libia Dennise García, de Guanajuato, y Mara Lezama, de Quintana Roo.

Lemus Navarro afirmó que hoy se promociona a Jalisco como la sede más mexicana del Mundial 2026 y oasis para las inversiones, e invitó a confiar en la visión compartida de las y los gobernadores, la cual, dijo, no compite entre los propios estados, ya que México es un solo destino al ofrecer las mejores condiciones y ofertas ante otras ciudades mundialistas.

“Somos tierra que damos certeza, y como decimos en Jalisco, es bien importante dar esa certeza a los inversionistas, certeza jurídica, con una visión de largo plazo”, expresó.

Destacó que Jalisco brinda certidumbre y garantías con obras de infraestructura como legado social para la ciudad, las cuales se han consolidado en el marco de la celebración del Mundial 2026.