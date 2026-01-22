A través de 215 Universidades para el Bienestar, Gobierno de México acerca la Educación Superior a las juventudes: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) continúan consolidándose como un instrumento clave de justicia social al contar actualmente con 215 planteles en operación en todo el territorio nacional, lo que ha permitido ampliar de manera histórica el acceso a la Educación Superior.

Durante una reunión de trabajo con la directora general de las UBBJ, Raquel Sosa Elízaga, Mario Delgado Carrillo dio seguimiento a las acciones realizadas en 2025 para el fortalecimiento académico, territorial y administrativo de este sistema universitario, así como de los proyectos previstos para 2026, orientados a atender a jóvenes de comunidades con mayor rezago educativo.

Mario Delgado Carrillo destacó que los resultados alcanzados hasta 2025 reflejan el impacto social de las Universidades, ya que tan solo el año pasado se emitieron más de 10 mil títulos profesionales, lo que representa una oportunidad real de movilidad social y desarrollo para miles de egresadas y egresados.

Asimismo, señaló que para 2026 se tiene prevista la entrega de otros 4 mil títulos profesionales, lo que confirma la consolidación de las Universidades para el Bienestar como una opción sólida, gratuita y con pertinencia social en el ámbito de la Educación Superior.

Mario Delgado Carrillo subrayó que, durante el presente año, continuará la apertura de nuevos planteles, principalmente en comunidades rurales y zonas alejadas de los centros urbanos, con el objetivo de garantizar que el derecho a la educación superior llegue a cada región del país.

Al presentar un informe, la directora del Organismo Coordinador de las UBBJ, Raquel Sosa Elízaga, destacó que actualmente existen 215 sedes en todo el país, con 85 mil estudiantes, atendidos por mil 652 docentes y 10 mil 589 egresados titulados, lo que representa un logro del segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sosa Elízaga informó que las nuevas sedes se ubicarán en comunidades que menos tienen en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.

Afirmó que, gracias al respaldo de la Presidenta de México, la meta es alcanzar 300 sedes de las UBBJ en el país al término de la administración, siempre que las condiciones lo permitan. De cumplirse el proyecto, resaltó, se podría alcanzar una inversión de 8 mil millones de pesos en infraestructura educativa superior en los próximos años.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México mantiene su compromiso de fortalecer un modelo educativo incluyente, humanista y orientado al bienestar colectivo, en congruencia con el proyecto de transformación nacional.

