Ataques por tierra “es la parte fácil”

Tal como lo había adelantado ante la prensa en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en su intención de iniciar operaciones terrestres contra los cárteles de la droga, ahora durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Durante su mensaje ante líderes políticos y empresariales, el mandatario estadounidense reiteró que su gobierno ha logrado un avance casi total en la intercepción del tráfico de drogas por vía marítima, por lo que el siguiente paso será actuar en tierra firme.

“Derribamos las drogas por agua, los océanos y el mar en 97.2 por ciento. Piensen en eso… Y ahora vamos a empezar por tierra. Vamos a noquearlo todo. La tierra es la parte fácil”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Son personas cercanas a AMLO Defienden a exjefes de INM y embajada de GB

35 embates contra supuestas narcolanchas se han registrado

Aunque el republicano no mencionó a ningún país en específico durante su intervención, estas declaraciones se dan en un contexto de tensión creciente entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

En este marco, el mandatario aprovechó su discurso para reconocer la labor de las fuerzas armadas estadounidenses, a las que calificó como “un gran ejército”, y defendió las acciones militares emprendidas desde finales del año pasado.

En cuanto al papel de México en este encuentro internacional, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, quien acudió al Foro Económico Mundial en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, informó que México no ha sido invitado a participar en el llamado Consejo de Paz promovido por Trump.

La funcionaria señaló que dicho consejo es percibido como “un sistema paralelo” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de advertir que tiene “un planteamiento muy unilateral”.

“Está creando un sistema paralelo al que existe ya en Naciones Unidas”, afirmó Bárcena en entrevista durante su participación en Davos, al tiempo que cuestionó el alcance real de esta iniciativa.

“Vamos a ver cuántos países realmente se suman”, añadió. Sobre el hecho de que Argentina y Paraguay sí hayan decidido integrarse, destacó que se trata de países que “están muy de acuerdo con lo que Trump está planteando”.

Respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Bárcena aseguró que el vínculo se mantiene definido por el diálogo, pese a las constantes presiones y tensiones derivadas de las amenazas de intervención militar.

“Hay un proceso de diálogo con Estados Unidos, que eso para nosotros es muy positivo. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido siempre una posición muy sólida, consolidada y firme respecto a que la soberanía es una línea roja, el que se respete la soberanía mexicana”, subrayó.