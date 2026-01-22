Buscan perpetuar a Morena en el poder, acusa oposición

LOS COORDINADORES en el Senado de las bancadas del PAN, Ricardo Anaya, y MC, Clemente Castañeda, coincidieron en señalar que la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal no pretende fortalecer la democracia mexicana, sino consolidar un control hegemónico que permitiría a Morena perpetuarse en el poder mediante el dominio absoluto de las instituciones electorales y la eliminación de la representación proporcional que garantiza pluralidad en el Congreso.

El panista Anaya exigió que cualquier reforma electoral comience por corregir la sobrerrepresentación que actualmente beneficia a Morena en el Congreso de la Unión, e insistió en que ningún partido debería obtener más escaños de los que legítimamente gana en las urnas.

El legislador acusó al guinda de buscar el dominio total de las instituciones: “Lo único que le interesa a Morena es tener el control de todo. Como ya controlan el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, pues les falta controlar las elecciones. Esto es la ley Maduro”, dijo, y advirtió que los foros de discusión organizados por el oficialismo “no son más que distractores”.

El Dato: La presidenta de San Lázaro, Kenia López, pidió que se dé la misma importancia que a otras a la propuesta de Salvemos México.

Anaya también advirtió sobre los riesgos de eliminar el financiamiento público: “Lo único que harían es abrirle la puerta al dinero del narco, al dinero del crimen organizado”.

Por separado, el líder de la bancada naranja, Clemente Castañeda, calificó la iniciativa como “un proyecto antidemocrático diseñado desde los sótanos del poder para mantener el poder”.

El legislador enfatizó que eliminar la representación proporcional “va a tener un sistema eminentemente mayoritario que dejaría sin representación a prácticamente la mitad del electorado”, por lo que llamó al PT y al PVEM, aliados de Morena, a “actuar con dignidad” ante las presiones del régimen.

“Ésta es una reforma electoral, hasta el momento, diseñada desde el poder para mantener el poder, no para tener un sistema político más representativo, no para frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, no para hacerla más austera y controlar el gasto en las campañas”, declaró.