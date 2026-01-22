Defienden a exjefes de INM y embajada de GB

Francisco Garduño, extitular del INM, en imagen de archivo y Josefa González-Blanco, exembajadora en Gran Bretaña, en foto de archivo.

El exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, ya no enfrenta ningún proceso relacionado con la muerte de migrantes, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, al argumentar su decisión de designarlo con un cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A inicios de la semana, el secretario de esta dependencia, Mario Delgado Carrillo, anunció el nombramiento de Garduño Yáñez como director de Centros de Formación del Trabajo, para formar parte de la estrategia de reforma del sistema de educación media superior.

El Dato: La Fundación para la Justicia aclaró que el proceso penal contra Garduño se encuentra bajo acuerdo de suspensión condicional sujeto a revisión en septiembre de 2026.

Consultada sobre los señalamientos que versan sobre la responsabilidad del extitular del INM por la muerte de 40 migrantes en el incendio del Centro de Atención Migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en 2023, la mandataria federal refirió que el funcionario ya quedó eximido de responsabilidades, luego del juicio.

Además, lo destacó por su preparación académica por contar con un doctorado en derecho y subrayó que su nombramiento no fue una designación directa, sino que participó en un proceso de valoración de varios perfiles.

“Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración. Que ‘es polémico’, porque la oposición siempre va a decir que sí… pero él terminó su proceso; no tiene ya ningún proceso jurídico. Y con Mario se tomó esa decisión”, señaló la mandataria.

40 migrantes murieron en el incendio del CAM de Ciudad Juárez en 2023

La Presidenta también descartó que exista alguna investigación en contra de la embajadora saliente de Reino Unido, Josefa González-Blanco, señalada recientemente de incurrir en acoso laboral contra el personal a su cargo.

La mandataria afirmó que el papel de la funcionaria fue sometido a análisis, particularmente sobre señalamientos hechos durante el sexenio pasado, pero no se encontraron elementos para proceder.

“No hay ninguna, en particular, en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Se revisó su actuación y no hay investigación de ningún tipo contra ella”, dijo.

La mandararia aseguró que el papel desempeñado por González-Blanco fue positivo: “Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del Presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes. Ella hizo un buen papel en Inglaterra; en Reino Unido”.

La funcionaria diplomática dejará el cargo con denuncias presentadas por al menos 16 trabajadores, quienes la señalan de haber cometido hostigamiento laboral y un manejo inadecuado de recursos. En las acusaciones expuestas se asegura que desde 2021, al menos 40 empleados dejaron su trabajo, ante el incrementó del acoso que ocasionó un ambiente de estrés.

En los próximos días se prevé que González-Blanco será sustituida en el cargo por el exfiscal Alejandro Gertz Manero, luego de que éste sea ratificado. Cabe destacar que ambos funcionarios han sido identificados politicamente cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.