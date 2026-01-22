Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 21 de enero del 2026

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 21 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

HIDALGO Y CHIAPAS:

-En Pachuca y Tapachula, en el CERESO de Tulancingo y CERSS No. 4 de Tapachula, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron 27 celulares, cuatro microchips, 59 cargadores para teléfono, 68 memorias USB, nueve auriculares, dos controles para televisión, 16 bocinas, tres controles de consola, diversas dosis de drogas, 24 cajas de cigarros, 189 encendedores, un contenedor de gas para abastecer encendedores, dos martillos, cuatro máquinas para tatuar, dos reguladores, siete tubos metálicos, 65 objetos punzocortantes, cuatro relojes inteligentes y cinco libretas con números telefónicos.

JALISCO:

-En Guadalajara, en una empresa de mensajería, elementos de GN con apoyo de un binomio canino aseguraron 260 kilos de marihuana.

OAXACA:

-En Oaxaca, elementos de GN y Fiscalía Estatal detuvieron a siete elementos de la Policía Municipal de San Miguel Panixtlahuaca, investigados por el homicidio de un menor de edad.

QUERÉTARO:

-En Querétaro y El Marqués, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal catearon tres inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron 500 cartuchos, dosis de diferentes drogas y dinero en efectivo.

QUINTANA ROO:

-En Playa del Carmen y Tulum, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Policía Estatal y Municipal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron un arma corta, un cargador, 14 cartuchos, 10 kilos de marihuana, 248 dosis de metanfetamina y dos vehículos.

SINALOA:

-En Escuinapa, en el poblado Tecualilla, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de vigilancia, aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 58 cartuchos y dos motocicletas.

SONORA:

-En Nogales, elementos de SSPC catearon un inmueble, aseguraron 15,000 litros de hidrocarburo, cuatro motobombas, 17 contenedores, una cisterna y seis tractocamiones.

-En Nogales, elementos de GN, Ejército Mexicano y Aduanas, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron un vehículo y 16,000 cartuchos útiles para arma de fuego.

VERACRUZ:

-En San Andrés Tuxtla, elementos de Semar, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía del Estado catearon un domicilio, detuvieron a ocho personas, aseguraron diversas dosis de drogas dos bolsas de cristal, cinco réplicas de arma corta, dos armas largas de aire, cargadores, cartuchos, dos radios, dos chalecos tácticos, una fornitura, una mira telescópica y tres motocicletas con reporte de robo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados El Sauce, El Limoncito, Potrero de los Ibarra de Abajo, Los Sabinitos, San Rafael, Palo Colorado y El Pozo, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 4,710 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 90 millones de pesos.

