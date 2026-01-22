En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 48 nuevos inmuebles a beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En su conferencia, la mandataria comentó que, a partir de ahora, se dedicará un espacio cada miércoles para presentar el avance de este proyecto en todo el país.

“Vamos a entregar viviendas todos los miércoles. Va muy apresurado el programa de Vivienda para el Bienestar. Todos los miércoles, además de los fines de semana que vamos de gira por todo el país, vamos a tener una entrega de vivienda. En esta ocasión es Michoacán”, dijo.

En esta ocasión, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), realizó la entrega de inmuebles del desarrollo Villas de Oriente II Fase 7, donde precisó que en la entidad se tiene planeada la construcción de 82 mil viviendas durante el sexenio, para lo cual se invertirán 49 mil 200 millones de pesos.

Sedatu entrega viviendas en Michoacán ı Foto: Especial

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que en el estado tienen cinco proyectos para 8 mil viviendas y, en el primer semestre de este año, iniciarán la construcción de 18 mil inmuebles más en 10 proyectos, de los cuales, cinco estarán en Morelia, dos en Pátzcuaro, uno en Jiquilpan, uno en Apatzingán y uno en Lázaro Cárdenas.

El funcionario aclaró que en Michoacán hay un déficit de 270 mil viviendas, según la Encuesta de Vivienda de hace cinco años, que será cubierto en una tercera parte con el desarrollo de los proyectos.