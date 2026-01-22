Viuda de Bernardo Bravo advierte: detención de ‘El Botox’ no basta

La captura de César Alejandro Arellano Sepúlveda, alias “El Botox”, es un avance relevante, pero aún no se logra alcanzar justicia plena por el asesinato del empresario y líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez, sostuvo su viuda, Amelí Gissel Navarro Lepe.

“La detención de El Bótox es un paso, importante, sí, pero un paso. La justicia aún no la hemos alcanzado. Seguimos exigiendo justicia plena por el homicidio de mi esposo, Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán, asesinado de manera cobarde”, aseguró.

En conferencia de prensa, la mujer afirmó que, pese a la detención del presunto responsable, las familias de las víctimas mantienen su exigencia de que se esclarezcan por completo los hechos y se sancione a todos los involucrados, tanto autores materiales como intelectuales. Subrayó que la presión social y mediática ha sido clave para evitar que el caso quede en la impunidad.

“Esta detención es resultado de la presión constante de las familias víctimas, de la sociedad y de los medios de comunicación que no han permitido que este caso quede en la impunidad (...) no vamos a descansar hasta que se castigue a todos los responsables, materiales e intelectuales, y se haga justicia verdadera”, sentenció.

Navarro Lepe reconoció la actuación de las autoridades en esta etapa del proceso, aunque les demandó continuar con las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”, pues, dijo, la justicia aún no ha sido alcanzada.

Al finalizar su pronunciamiento, lanzó un llamado para frenar la violencia en Michoacán y combatir al crimen organizado, además de reiterar su exigencia de justicia para su esposo y para todas las víctimas.

Cabe destacar que a principios de octubre de 2025, Amelí Gissel Navarro Lepe fue designada como titular del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH); sin embargo, semanas después, el 20 del mismo mes, se reportó el asesinato de su pareja sentimental y líder limonero, quien, de acuerdo con autoridades, habría sostenido previamente un encuentro con “El Botox”, ahora detenido.

MSL