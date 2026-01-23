A reconstrucción en La Huasteca, 13 mil mdp

Para las obras de reconstrucción en los cinco estados afectados por las lluvias e inundaciones que devastaron parte de La Huasteca en octubre del año pasado el Gobierno federal destina un total de 13 mil millones de pesos (mmdp), informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De gira por Puebla, enfatizó en conferencia que se han puesto en marcha los planes para, principalmente, reubicar las viviendas en comunidades que quedaron sumamente afectadas y que necesitan localizarse en otras regiones por seguridad. Aunque fueron cinco los estados con impacto por el fenómeno meteorológico, los daños principales fueron en Veracruz, Hidalgo y Puebla.

El Dato: En Puebla hubo 20 mil viviendas con daños mayores o totales, de los que 2,267 fueron casos con necesidad de relocalización en 53 localidades de 11 municipios.

Especificó que las obras de reconstrucción incluyen la rehabilitación de carreteras, obras de agua y drenaje, desazolve, puentes, así como viviendas, para las cuales se realizó un censo y ahora se trabaja en convencer a las familias para relocalizarlas.

“Vamos a ir después del censo para convencer a las familias de su relocalización y se les otorgará una vivienda a cada persona que tenga que ser relocalizada. Esto lo vamos a hacer tanto en Puebla como en Veracruz, como en Hidalgo, que fueron los tres estados más afectados, y por supuesto también la atención a Querétaro y San Luis Potosí, pero la mayor inversión en la reconstrucción después de las lluvias intensas va a ser en estos tres estados”, destacó.

Para Puebla, comentó que la inversión será de dos mil 500 millones de pesos. Entre los planes para este estado, se trabaja en la ampliación de la caseta en Amozoc, así como el saneamiento del río Atoyac.

La mandataria precisó que la inversión para diversos proyectos en el estado, entre 2026 y 2027 será de cinco mil millones de pesos, aunado a los programas que allí se le entregan a las familias.

“La inversión en Puebla, entre 2026 y una parte de 2027, será de alrededor de cinco mil millones de pesos; además, por supuesto, de todos los Programas de Bienestar que se dan a cada familia, adulta mayor, con problemas de discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y todos los Programas de Bienestar. A partir, principalmente, de marzo, inician ya las licitaciones”, ahondó.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, precisó que para la entidad se alistan 25 acciones de arreglo de la red carretera federal, principalmente en cuanto a la estabilización de taludes, como los que se generaron durante las lluvias del pasado octubre, obras de drenaje, muros de contención y bacheo.

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), especificó que el plan de reconstrucción se enfocará en 19 municipios del estado como la reconstrucción y el reforzamiento de las redes de agua potable para que éstas funcionen, incluso mejor de lo que era antes de las afectaciones.

Durante su gira por la entidad, la mandataria se reunió con empresarios locales para hablar acerca de los proyectos que abonarán al impulso de la economía. Más tarde, en Acatzingo, encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar.