“Es un símbolo”, visita de reyes de España en Fitur

Los reyes de España Felipe VI y Letizia, ayer, en el stand de México en la Fitur.

La visita de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, al stand de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), fue considerada como un “símbolo” por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien insistió en la importancia de que se ofrezca una disculpa por la violencia cometida durante el periodo de la Conquista contra pueblos indígenas.

En conferencia de prensa desde el estado de Puebla, la mandataria resaltó que, en el marco del evento internacional que se lleva a cabo en Madrid, los reyes españoles acudieron al espacio a cargo de México y convivieron con representantes de los pueblos indígenas. “Nos comentaron hace un ratito que los reyes de España llegaron a la Fitur, al stand de México. Están con los pueblos originarios”, dijo.

Durante su visita, la recepción corrió a cargo de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y por el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. Esta acción se convirtió en el primer encuentro formal entre autoridades de ambos países desde que inició el diferendo por la petición de perdón desde la Corona española.

El Dato: Claudia Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de protesta en octubre de 2024; en tanto, el gobierno de España decidió no enviar ningún representante como señal de protesta.

Al referirse a la diputada del Congreso Español Cayetana Álvarez de Toledo, con motivo de un reciente acercamiento que tuvo con el gobernador de Querétaro, Sheinbaum Pardo comentó que la ideología de ultraderecha que representa esta legisladora es de una “posición muy atrasada”, debido a que sigue considerando que el periodo de Conquista fue para civilizar a México.

Como lo ha externado en otras ocasiones, consideró que los pueblos originarios son “grandes civilizaciones” que atravesaron cientos de años con el desarrollo de astronomía, de agricultura y otros conocimientos, así como una visión comunitaria contraria a la visión “individualista”.

“Y nuestra visión es que, en realidad, España invadió este territorio. Y la Conquista fue muy violenta. Aquí, en Puebla, lo que hoy llamamos ‘Puebla’, hubo la matanza de Cholula, que arrasaron con población completa. O aquella de Pedro de Alvarado, en el Templo Mayor, donde se estaba celebrando una fiesta y los españoles arrasaron con la población.

“A partir de ahí, incluso, viene una toma de los grandes guerreros mexicas y expulsan a los españoles, en aquello que ellos llamaron ‘La noche triste’ y que nosotros, cuando estuvimos en la ciudad, rebautizamos con ‘La noche victoriosa’”, expresó.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo insistió en que la Corona Española debe ofrecer una disculpa, argumentando que el pedir perdón por los actos cometidos en el pasado engrandece a las naciones.

Recordó que, en tiempos recientes, autoridades españolas han expresado su reconocimiento por la cultura mexicana. En su momento, el canciller de aquel país hizo lo propio al acudir a dos exposiciones de piezas de civilizaciones indígenas.

“Y parece un símbolo, el que los reyes de España hayan llegado a reconocer a los pueblos originarios de hoy. Nosotros seguimos insistiendo en la importancia de ese reconocimiento, porque sana heridas, sana heridas y comunica mejor a los pueblos. Se engrandece; cuando una persona pide perdón, engrandece a la persona.

“Cuando una nación pide perdón, no por lo que cometió personalmente una persona, sino por los agravios del pasado, engrandece a la nación. Así se hizo en México con los terribles exterminios que se generaron contra población china en nuestro país o contra los propios pueblos indígenas. Y eso sana heridas, y recupera y reconcilia”, subrayó.