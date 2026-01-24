Ligados a la red de huachicol, seis de la Marina

La Secretaría de Marina (Semar) aclaró que hay seis elementos navales vinculados a la red de huachicol fiscal que actualmente están en proceso judicial.

El general secretario de la institución, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó durante la conferencia presidencial que hay seis marinos detenidos, no obstante, aclaró que dos de ellos impugnaron y, por ahora, se aguarda la resolución judicial que definirá su estatus legal.

Mencionó que entre los seis hay dos que se encuentran prófugos, uno de ellos ya se había retirado y otro estaba activo.

El titular de la semar, Raymundo Morales, informó el jueves que iban cuatro elementos dados de baja y detenidos por el caso de huachicol fiscal en la institución.

“Hay seis detenidos en total, pero dos están en proceso. Lo que pasa es que hay un procedimiento administrativo para los de baja. Ellos tienen tienen derecho a hacer, a pedir, una revisión. Con esa revisión se les hace un dictamen y un análisis y se les da respuesta. Aún así, ellos tienen derecho a continuar con su proceso hasta que una autoridad jurisdiccional determina que fue legal todo el proceso y causan baja de manera definitiva”, explicó.

En la conferencia presidencial de este jueves se le consultó cuál es el estatus específico de los hermanos Farías Laguna, familiares políticos del exsecretario de Marina durante el sexenio pasado, Rafael Ojeda Durán. Al respecto, el almirante especificó que uno de ellos es el que se encuentra prófugo y fue dado de baja por haberse ausentado de sus responsabilidades, mientras que el otro fue suspendido por no cumplir con sus funciones.

“Hasta ahorita han causado baja cuatro, de entre ellos: Todavía hay dos que están en procesos de amparo. Y los dos, las personas que usted menciona: (los hermanos Farías), uno está prófugo, pero está de baja por otro motivo, no por estar detenido, sino porque desertó; y uno de ellos está de baja porque no puede cumplir con sus funciones… Está de baja, porque, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México, cuando una persona no puede cumplir con sus funciones en la Marina, es dado de baja. Así lo marca la Ley”, expuso .