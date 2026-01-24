México y EU acuerdan compartir información sobre ‘casos’ prioritarios y frenar el tráfico de armas

México y Estados Unidos acordaron incrementar el intercambio de información sobre casos prioritarios para el gobierno mexicano, así como continuar y fortalecer las acciones contra el tráfico de armas, durante la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), realizada en la sede del Departamento de Estado en Washington D. C.

De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro se llevó a cabo bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, confianza y respeto mutuos, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación, un marco que el gobierno mexicano ha reiterado como base de la relación bilateral en materia de seguridad.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el acuerdo para incrementar el intercambio de información sobre los casos prioritarios de México, un compromiso que adquiere relevancia en un contexto de cooperación judicial más activa entre ambos países y de acciones recientes contra estructuras del crimen organizado que operan de manera transnacional.

Asimismo, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de reforzar el combate al tráfico de armas, un fenómeno que autoridades mexicanas han señalado de forma reiterada como uno de los principales factores que fortalecen la capacidad operativa de los grupos criminales.

En ese sentido, se acordó dar continuidad y fortalecer los mecanismos de colaboración existentes para frenar el flujo ilícito de armamento desde Estados Unidos hacia México.

De igual manera, acordaron compartir mayor información sobre las acciones de seguridad implementadas en Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la coordinación bilateral y atender amenazas comunes que afectan a ambos países, particularmente en regiones fronterizas.

Durante la reunión, las delegaciones destacaron los avances alcanzados desde la creación del GIS en septiembre de 2025, entre los que se incluyen mejoras en el intercambio de información aduanera, el fortalecimiento de la cooperación judicial y el análisis conjunto de nuevas amenazas, como el uso de tecnologías no tripuladas por parte de organizaciones criminales.

En este contexto, la comitiva estadounidense reconoció y agradeció al Gobierno de México por el traslado reciente de criminales de alto impacto a Estados Unidos, realizado conforme a los mecanismos de cooperación bilateral y los marcos legales vigentes en ambos países, lo que fue señalado como una contribución directa a los esfuerzos conjuntos contra la impunidad.

Como parte del viaje de trabajo, ambas delegaciones realizaron una visita al Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC), donde compartieron experiencias sobre ejercicios de detección y mitigación de drones, una tecnología identificada por ambos gobiernos como un desafío emergente para la seguridad regional.

En la reunión participaron altos funcionarios de las áreas de relaciones exteriores, seguridad pública, defensa y procuración de justicia de ambos países, lo que reflejó el carácter estratégico del diálogo en torno a la cooperación en seguridad.

La tercera reunión del GIS reafirmó el compromiso de México y Estados Unidos de avanzar en el intercambio de información estratégica, el combate al tráfico de armas y la coordinación operativa, bajo un esquema de cooperación que, de acuerdo con el gobierno mexicano, se mantiene sin subordinación y con respeto a la soberanía nacional.

