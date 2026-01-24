Morena arranca ‘Escuelas Municipalista’ en Oaxtepec

Morena pone en marcha su Escuela Municipalista, un programa de capacitación dirigido a autoridades municipales de la fuerza política, con el objetivo de fortalecer capacidades de gestión, buenas prácticas de gobierno y la cercanía de los gobiernos locales con la ciudadanía.

El arranque oficial se realizó el 23 de enero de 2026 en Oaxtepec, Morelos, donde se congregaron alrededor de 100 presidentes municipales de los municipios más poblados del país que son militantes de Morena.

La ceremonia estuvo encabezada por Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido, acompañada de integrantes de la dirigencia nacional y de la presidenta estatal de Morena en Morelos.

¿Qué hace únicos a los gobiernos municipales de nuestro Movimiento? ¿En qué consiste nuestra mística? Nuestro compromiso es gobernar con eficiencia, honestidad y siempre junto al pueblo y lo vamos a cumplir. pic.twitter.com/ykvJs4xuGJ — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 24, 2026

¿Cuál es el objetivo de Escuela Municipalista?

La Escuela Municipalista fue concebida como un espacio de formación política y técnica para ediles morenistas, con el fin de intercambiar experiencias, compartir herramientas de gestión pública eficiente, y consolidar una forma de gobernar que priorice la austeridad, el manejo responsable de recursos y la cercanía al pueblo.

Durante el encuentro se programaron actividades y ponencias sobre buenas prácticas de gobierno, experiencias de gestión y herramientas para la administración pública municipal.

Se busca reforzar temas como finanzas sanas, austeridad republicana, políticas públicas orientadas al desarrollo social y el fortalecimiento de la gobernabilidad desde el territorio.

En redes sociales, Luisa María Alcalde compartió el mensaje con el que inauguró el programa:

“Arrancamos la primera sesión de trabajo de la Escuela Municipalista con la presentación ‘Gobernar para Transformar’… Porque en Morena gobernamos cercanos al pueblo y con austeridad, (…) escuchando siempre a la gente. Por el bien de todos, primero los más pobres y vulnerables”.

Arrancamos la primera sesión de trabajo de la Escuela Municipalista con la presentación "Gobernar para Transformar".



Porque en Morena gobernamos cercanos al pueblo y con austeridad, en territorio, con humildad y honestidad, sin extravagancias ni lujos, escuchando siempre a la… pic.twitter.com/Ono1KJZOdH — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 24, 2026

Alcalde subrayó que este encuentro es “un día histórico para nuestro movimiento”, en el que autoridades municipales compartirán experiencias y construirán un proyecto común para consolidar la transformación desde lo local. Además, llamó a la mística de los gobiernos de Morena basada en eficiencia, honestidad y cercanía con la población.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor del partido para homologar la forma de gobernar de sus administraciones municipales, reducir brechas en la gestión local y fortalecer una base técnica que permita dar resultados visibles a la ciudadanía.

Autoridades como el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, han destacado la importancia de este espacio para “seguir preparándose y mejorar el trabajo desde los gobiernos municipales”, destacando el intercambio de experiencias entre ediles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL