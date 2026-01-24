OAJ compra 571 vehículos: unidades que arrendaba ‘ya no ofrecían protección adecuada’

Un aspecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) dio a conocer que adquirió 571 vehículos nuevos en los que invirtió 252 millones de pesos, tras asegurar que las unidades en arrendamiento que utilizó los últimos tres años presentaban fallas recurrentes y, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios”.

A través de un comunicado, el OAJ precisó que la adquisición de 571 vehículos no se limitó a las camionetas para los ministros de la Suprema corte de Justicia de la Nación, sino que representó una compra integral destinada a cubrir las necesidades de movilidad de todo el Poder Judicial de la Federación, incluyendo al propio OAJ y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aseguró que la decisión de abandonar el esquema de arrendamiento vigente desde 2022 “generará ahorros por mil 98 millones de pesos entre 2026 y 2028”, además de reducir gastos en combustible y mantenimiento.

La compra, realizada en el último trimestre de 2025, “forma parte de las acciones de racionalización del gasto implementadas por el nuevo Poder Judicial de la Federación, que incluyen homologaciones salariales y la eliminación de prestaciones no relacionadas con la labor institucional para los niveles superiores”.

Entre 2022 y 2025, el extinto Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral y la Corte operaron con un esquema de arrendamiento de 445 automóviles. Mantener ese modelo habría representado un gasto de 366.2 millones de pesos anuales, con contratos de al menos tres años de vigencia, precisó el OAJ.

El Órgano agrega que la inversión de 252 millones de pesos equivale al 68.8 por ciento del costo de un solo año bajo el esquema anterior. Sin embargo, durante esos tres años de arrendamiento, los vehículos presentaron “fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos tiempos de espera en talleres”, según reconoció el propio organismo.

Del total de unidades adquiridas, 124 son híbridas o eléctricas, lo que, asegura, permitirá reducir aproximadamente 30 por ciento el gasto en combustible y disminuir el impacto ambiental. Los costos de mantenimiento también bajarán al menos 70 por ciento en comparación con los modelos anteriores.

El organismo señaló que tuvo conocimiento de “diversos incidentes de seguridad” en la Corte, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios, lo que evidenció la necesidad inmediata de contar con vehículos confiables y en condiciones óptimas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL