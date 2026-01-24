Muertes por esta causa crecieron 134%

Registran incremento en defunciones por heladas

El descenso de las temperaturas se debe a la entrada de la tercera tormenta invernal de la temporada que estará acompañada de la caída de nieve y aguanieve

Registran incremento en defunciones por heladas
Registran incremento en defunciones por heladas Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

QUIETO, ENTRE pedazos de madera y desechos con los que intentó obstruir al frío que ya azota por la temporada, un hombre de alrededor de 50 años fue encontrado ya sin signos vitales este viernes, en calles de Torreón, Coahuila, uno de los estados que enfrentan la entrada de temperaturas gélidas que estarán congelando casi la mitad del país este fin de semana.

De acuerdo con el monitoreo de las autoridades sobre defunciones provocadas por las bajas temperaturas y con el último corte anual disponible correspondiente a 2024, las muertes por esta causa crecieron 134 por ciento, pues pasaron de 23 en 2023 a 54 en el año siguiente.

Para este 2025, aún no se cuenta con el balance definitivo; sin embargo, el reporte de la temporada invernal 2025-2026 apunta 25 casos y seis defunciones atribuibles al frío, ya sea por casos de hipotermia y por intoxicación por monóxido de carbono.

TE RECOMENDAMOS:
Agentes detienen a un manifestante en Los Ángeles, California, en junio de 2025.
Sin que tengan antecedentes criminales

Aumenta ocho veces arresto de mexicanos sin historial criminal en EU

  • El Tip: Se esperan temperaturas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo y Edomex.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan temperaturas de entre -10 a -5 grados en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que de 0 a 5 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

El descenso de las temperaturas se debe a la entrada de la tercera tormenta invernal de la temporada que estará acompañada de la caída de nieve y aguanieve, principalmente en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Además, el frente frío número 30 se extenderá sobre la frontera norte del país, reforzándose por una masa de aire ártico que interactuará con un canal de baja presión y el ingreso de humedad, que además ocasionarán lluvias con posible caída de granizo en Coahuila, así como chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

TE RECOMENDAMOS:
Marcha por el Día de Lucha contra el VIH/Sida, en la CDMX, el 1 de diciembre.
Afecta a por lo menos 24 estados, dicen ONG

Alertan por crisis de desabasto en antirretrovirales