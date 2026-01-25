Sheinbaum inaugura sede de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo con inversión de más de 4 mmdp

Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo la nueva sede central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un complejo considerado estratégico para el comercio exterior y la seguridad nacional, cuya construcción requirió una inversión superior a 4 mil millones de pesos.

Durante el acto oficial, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, y el director general de la ANAM, Rafael Marín Molinero.

En su mensaje, Sheinbaum destacó que las aduanas son instalaciones clave para garantizar la soberanía nacional, fortalecer la recaudación fiscal y combatir el contrabando.

La presidenta informó que entre 2024 y 2025 los ingresos por aduanas crecieron de un billón a un billón 250 mil millones de pesos, y adelantó que para este año se busca alcanzar un ingreso de un billón 500 mil millones de pesos, impulsado por la digitalización de procesos, la instalación de equipos no intrusivos y el fortalecimiento de los controles de honestidad en las operaciones.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal señaló que la nueva sede consolida a Nuevo Laredo como el principal puerto comercial terrestre de México y de América Latina, además de detonar proyectos estratégicos como la ampliación del Puente III, el desarrollo ferroviario y el inicio del Tren del Golfo de México en su tramo Saltillo–Nuevo Laredo.

En tanto, el director de la ANAM, Rafael Marín Molinero, detalló que el complejo fue construido en un predio de casi 29 hectáreas, con más de 30 mil metros cuadrados de infraestructura, capacidad para más de mil trabajadores, así como 600 viviendas para el personal, instalaciones deportivas, áreas recreativas y edificios administrativos de seis niveles.

Finalmente, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la obra fue ejecutada por ingenieros militares, lo que permitió la generación de más de 3 mil 700 empleos directos y más de 7 mil empleos indirectos durante los 22 meses de construcción.

