Crédito Fonacot, apoyo financiero seguro y de bajo costo para las y los trabajadores de México

Créditos del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Con una visión de inclusión y bienestar social, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), se declaró listo para satisfacer la demanda de crédito de las y los trabajadores formales de nuestro país, ofreciendo el costo más bajo, mediante un trámite accesible y seguro.

Luego de superar sus metas de colocación en 2025, con más de 2 millones 197 mil financiamientos, para 2026 el organismo busca superar esa cifra, al tiempo de mejorar los procesos y facilitar el acceso a sus financiamientos mediante una mejor tecnología, capacidad operativa y el compromiso social con las personas trabajadoras.

El Coordinador General Comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera, destacó que este año la prioridad es que el crédito sea el motor que impulse las metas y proyectos de los trabajadores formales de México. “No sólo buscamos colocar más, la intención es hacerlo con responsabilidad social, asegurando que el recurso contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”, señaló.

Indicó que, para cumplir con esta función social, buscará que un mayor número de empresas, grandes y pequeñas cumplan con su obligación de ley en beneficio de sus trabajadoras y trabajadores, mediante el Sistema Institucional de Afiliación. Este medio consolidó su operación durante el año pasado al agilizar tiempos de respuesta.

“El objetivo es que ningún trabajador formal se quede sin el derecho que por ley les corresponde de acceder al crédito con descuento vía nómina que ofrece Fonacot”, puntualizó.

Gazca Herrera recordó que, al tramitar un Crédito Fonacot, las personas trabajadoras pueden obtener hasta 4 meses de su sueldo, plazos de pago de entre 6 a 30 meses y, lo más importante, la garantía de que contarán con un apoyo financiero seguro con el costo más bajo, en comparación con ofertas que existen en el mercado, que sólo tienen carácter lucrativo.

Finalmente, recordó a las y las trabajadores que todos los trámites en el instituto son gratuitos y no requieren intermediarios. En caso de dudas, están disponibles como medios de contacto el portal de internet www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74 74, así como las siguientes redes sociales: Fonacot.oficial (Facebook) y @Fonacot_oficial (Twitter).

