Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 27 y 28 de enero

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 27 de enero y miércoles 28 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Papaya Maradol: $29.80 el kilo

Melón chino: $21.80 el kilo

Jitomate guaje/saladette: $4.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya

Limón con semilla: $23.80 el kilo

Pera D’anjou: $38.80 el kilo

Manzana red Delicious: $34.80 el kilo

Aguacate Hass en malla: $27.80 la pieza

Zanahoria: $13.80 el kilo

Chile serrano: $49.80 el kilo

Col blanca: $21.80 el kilo

Brócoli: $49.80 el kilo

Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco (máximo 10kg por cliente): $38.90 el kilo

Molida de res 80/20: $107.90 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $118.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo

Fajita de pollo: $99.00 el kilo

Filete de mojarra de granja congelado: $114.00 el kilo

Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada: $62.90 el kilo

Posta de basa: $74.90 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

