Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 27 y 28 de enero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 27 de enero y miércoles 28 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
"Garantizar cumplimiento de la ley"
Comisión Permanente exhorta a regular cirugías estéticas en menores y reforzar aplicación de Ley Silla
Ofertas en frutas y verduras
- Papaya Maradol: $29.80 el kilo
- Melón chino: $21.80 el kilo
- Jitomate guaje/saladette: $4.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya
- Limón con semilla: $23.80 el kilo
- Pera D’anjou: $38.80 el kilo
- Manzana red Delicious: $34.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $27.80 la pieza
- Zanahoria: $13.80 el kilo
- Chile serrano: $49.80 el kilo
- Col blanca: $21.80 el kilo
- Brócoli: $49.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco (máximo 10kg por cliente): $38.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $107.90 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $118.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $114.00 el kilo
- Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada: $62.90 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT