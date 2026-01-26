¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 27 y 28 de enero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 27 de enero y miércoles 28 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Papaya Maradol: $29.80 el kilo
  • Melón chino: $21.80 el kilo
  • Jitomate guaje/saladette: $4.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya
  • Limón con semilla: $23.80 el kilo
  • Pera D’anjou: $38.80 el kilo
  • Manzana red Delicious: $34.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $27.80 la pieza
  • Zanahoria: $13.80 el kilo
  • Chile serrano: $49.80 el kilo
  • Col blanca: $21.80 el kilo
  • Brócoli: $49.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco (máximo 10kg por cliente): $38.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $107.90 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $118.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $114.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia entera congelada: $62.90 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo

