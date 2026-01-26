Morena inicia Escuela Municipalista

EL PARTIDO Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció la capacitación de los titulares de gobiernos locales afiliados al partido, con el programa Escuela Municipalista, que tiene como objetivo homologar las políticas públicas y mejorar el manejo presupuestal de más de 800 ayuntamientos.

Dicho programa arrancó en Oaxtepec, Morelos; la primera generación sumó 100 ediles morenistas capacitados en el manejo óptimo de sus presupuestos en zonas y aspectos clave para sus poblaciones.

Además, va a concientizar en austeridad republicana y gestión eficiente de los recursos al tener como prioridad seis áreas: agua, drenaje, pavimentación, alumbrado, manejo de residuos, recuperación de espacios públicos y seguridad.

100 ediles participaron en la primer jornada de la Escuela Municipalista de Morena

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, presentó al programa como un esquema a largo plazo que va a apoyar a la vinculación directa entre su partido y sus gobiernos locales.

“La idea de este espacio, que es la Escuela Municipalista, pretende ser un arranque de una escuela que dure décadas. Hoy vamos a hacer historia porque la idea es tener un espacio entre el partido y nuestros gobiernos municipales para consolidar el proyecto municipalista de Morena”, señaló Alcalde Luján.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, apuntó que la continuidad de este proyecto político para la capacitación va a depender de que los principios de los ediles se reflejen en la gestión cotidiana de sus municipios.

“Para que el triunfo de la Cuarta Transformación, en bien de nuestro pueblo, realmente perdure, necesita fundamentar en las políticas de los gobiernos federal, estatales y municipales los principios profundos del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar a nuestro pueblo”, señaló la mandataria estatal.

A la presentación del programa se unieron Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Clara Brugada Molina, Jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar.