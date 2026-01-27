Diputados del PT en San Lázaro refrendan unidad con la 4T y respaldo a la Presidenta

Imagen temática de la Cámara de Diputados en la CDMX.

Las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados reafirmaron su compromiso de mantenerse como un factor de unidad y cohesión dentro de la coalición “Seguimos Haciendo Historia”, al sostener que la transformación del país solo puede consolidarse con lealtad, claridad política y trabajo conjunto.

A través de un posicionamiento, el grupo parlamentario del PT aseguró que asume con “responsabilidad histórica” su papel dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, al considerar que, si bien la pluralidad y el debate fortalecen, la división únicamente beneficia a quienes, dijeron, apuestan por el retroceso.

Las y los legisladores petistas subrayaron que su actuación en el Congreso seguirá guiándose por los principios de la 4T y por el interés superior de la nación, al tiempo que señalaron no ser ajenos a “campañas de desprestigio” ni a intentos de desinformación o fractura del proyecto político que respaldan.

“Sabemos que estas prácticas forman parte de viejas estrategias que buscan debilitar a las fuerzas populares; sin embargo, el Partido del Trabajo ha demostrado, una y otra vez, que no se dobla ante la presión ni se aparta del rumbo trazado por el pueblo”, indicaron.

En el documento, el PT en San Lázaro expresó su respaldo “al cien por ciento” a la Presidenta de México, al señalar que acompañan su liderazgo, visión de Estado y compromiso con la justicia social, la soberanía y el bienestar del país.

Asimismo, afirmaron estar “al 200 por ciento con el pueblo de México”, al definirse como vanguardia y “locomotora ideológica” de la Cuarta Transformación, impulsando causas populares, defendiendo derechos conquistados y profundizando los cambios desde el Poder Legislativo.

Con ello, la bancada del PT reiteró su lealtad al proyecto de nación que —indicaron— encarna la 4T, en medio de un contexto político donde han surgido versiones sobre posibles tensiones internas en las fuerzas que integran el movimiento.

