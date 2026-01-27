Kenia López Rabadán llama a evitar retrocesos y a proteger el voto ciudadano

Durante el próximo periodo de sesiones, que inicia este domingo primero de febrero, el reto es defender la democracia en nuestro país y el voto de los mexicanos, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, durante su participación en la conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), previo al inicio de su Reunión Plenaria en la ciudad de Mérida, Yucatán.

“Hay un gran reto para el siguiente periodo ordinario de sesiones y es muy claro: defender la democracia en nuestro país; defender el voto de las mujeres y los hombres que de manera libre acuden a una casilla”, afirmó.

Recordó que, en el año 2000, después de siete décadas de gobiernos priistas, el PAN ganó la Presidencia de la República con Vicente Fox; en 2012, el PRI regresó al poder y, en 2018, un partido de reciente creación, Morena, ganó las elecciones.

“Eso se llama democracia, se llama respetar el sentir del pueblo de México y nosotras y nosotros, los diputados del PAN, vamos a luchar para que la democracia continúe en nuestro país”, reiteró.

Kenia López, nueva diputada presidenta de la cámara baja

Por ello, insistió en que, en caso de haber una reforma electoral, esta debe ser acompañada por todos los partidos políticos, pues “se hace necesario, obligado e indispensable para esta y las futuras generaciones. Si eso no sucede y hay una reforma de unos cuantos partidos o de una sola visión, lamentablemente, estaremos hablando de un retroceso histórico”, alertó.

El PAN está, dijo, ante la gran responsabilidad de defender la democracia y el voto de los ciudadanos.

“Nuestro trabajo, nuestra disciplina, nuestra inteligencia y nuestra congruencia panista nos obligan a defender la democracia y a defender el voto de las familias en México y así lo haremos”, remató.

