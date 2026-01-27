Operaciones de vigilancia marítima

Marina detiene a 3 personas en costas de Michoacán y asegura más de mil litros de combustible

Marina detuvo a tres personas que transportaban más de mil litros de combustible presuntamente ilegal a bordo de una embarcación menor en costas de Michoacán

Imagen temática de la operación de la Secretaría de Marina.
Imagen temática de la operación de la Secretaría de Marina. Foto: Secretaría de Marina.
Por:
Ángel Molina

Personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), detuvo a tres personas que transportaban más de mil litros de combustible presuntamente ilegal a bordo de una embarcación menor en costas de Michoacán.

Durante operaciones de vigilancia marítima, elementos navales interceptaron una lancha con dos motores fuera de borda y tres tripulantes, quienes trasladaban 23 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, que en conjunto sumaban aproximadamente 1,043 litros de combustible, sin que pudieran acreditar su procedencia ni propiedad.

Ante esta situación, los tripulantes fueron detenidos y, tras la lectura de sus derechos, quedaron a disposición de la FGR junto con la embarcación y el combustible asegurado, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

La Armada de México señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia en el litoral michoacano, con el objetivo de inhibir actividades delictivas y fortalecer el Estado de derecho en la región.

