Noemí Luna participa en plenaria del PAN; revisarán agenda legislativa frente al contexto nacional

Noemí Luna, diputada del PAN, en la Cámara baja en foto de archivo.

La diputada federal Noemí Luna se dirige a Mérida, Yucatán, para participar en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), encuentro en el que la bancada definirá prioridades y estrategias frente al escenario político y legislativo del país.

La legisladora señaló que la plenaria será un espacio de diálogo interno para evaluar el trabajo de las y los diputados panistas y fortalecer su actuación en la Cámara de Diputados.

“Un espacio para dialogar y reflexionar cómo mejorar nuestro trabajo como diputadas y diputados”, expresó.

En el plano político, estos encuentros suelen servir para que el PAN afine su postura frente a las reformas impulsadas por la mayoría oficialista, así como para delinear su papel como fuerza de oposición en temas como economía, seguridad, salud y política social, de cara al próximo periodo ordinario de sesiones.

Rumbo a Mérida, Yucatán, a la plenaria de @diputadospan



Un espacio para dialogar y reflexionar cómo mejorar nuestro trabajo como diputadas y diputados.



Representando a #Zacatecas, con un objetivo claro: trabajar para que sus familias vivan mejor.#FelizMartesATodos ✨ pic.twitter.com/wCa8aP14nx — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) January 27, 2026

Noemí Luna subrayó que asiste en representación de Zacatecas, con la intención de llevar a la discusión nacional las necesidades del estado.

“Representando a Zacatecas, con un objetivo claro: trabajar para que sus familias vivan mejor”, manifestó.

La plenaria se desarrolla en un contexto en el que las fuerzas políticas se preparan para un nuevo ciclo legislativo marcado por debates sobre políticas públicas, presupuesto y el rumbo de las instituciones, por lo que el PAN busca consolidar una agenda propia y una postura común ante las iniciativas del bloque gobernante.

Con ello, la diputada zacatecana se suma a los trabajos internos de su bancada, que apuntan a reforzar su estrategia parlamentaria y su posicionamiento político a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT