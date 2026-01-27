Presidenta del Senado reconoce atorón en reforma electoral; descarta ruptura de coalición

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, advirtió que no habrá propuesta formal de reforma electoral mientras no exista consenso entre los partidos de la coalición gobernante, aunque descartó riesgos de ruptura en la alianza con el Partido Verde y el PT, pese a las tensiones que han retrasado avances en acuerdos para la presentación de la iniciativa que, se prevé, ocurra en febrero.

“Mientras no haya consenso, pues no habrá una propuesta formal de reforma electoral”, afirmó la legisladora, al reconocer que persisten diferencias entre Morena y sus aliados sobre el contenido de la enmienda constitucional.

Cuestionada sobre si observa “focos rojos” de que la alianza pueda romperse ante la falta de acuerdos y los problemas que enfrentan a nivel local con el Partido Verde y el PT en estados como Oaxaca, Castillo Juárez fue enfática: “Yo no veo en realidad ningún riesgo y siempre estaremos trabajando a favor de la unidad, y en ese sentido, pues hasta que no haya una propuesta real donde estemos de acuerdo, pues esto no se estaría realizando”.

La senadora también reveló que no se llevó a cabo la reunión habitual de coordinadores parlamentarios en Palacio Nacional el lunes pasado, aunque aclaró que existe “comunicación permanente” con la Presidencia.

“Se ponen de acuerdo para la realización de las reuniones, tienen pues una comunicación constante desde los coordinadores parlamentarios con la Presidencia”, explicó.

La legisladora confirmó que el domingo iniciarán los trabajos de la plenaria del grupo parlamentario de Morena con la presencia de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Respecto a las presiones de Washington para que México suspenda el envío de petróleo a Cuba, la senadora señaló que la decisión corresponde al Ejecutivo.

“Sabemos que somos soberanos y en esto pues tendría que fijar la posición, como ya lo ha hecho nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, indicó, recordando las décadas de relación comercial con la isla.

En materia de política exterior, Castillo Juárez expresó preocupación por la situación de los migrantes en Estados Unidos y reafirmó el compromiso del Senado con la defensa de sus derechos, en el marco de la conmemoración del Holocausto.

“La situación, en el caso de los migrantes en Estados Unidos, es preocupante y siempre tendremos que estar defendiendo los derechos de las personas que transitan por otros territorios”, declaró al ser cuestionada sobre actos de discriminación racial en Estados Unidos.

