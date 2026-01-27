Resultados Sorteo Mayor 3999 del 27 de enero de 2026 de Lotería Nacional.

La Lotería Nacional realizó el Sorteo Mayor en su edición 3999 este martes 27 de enero de 2026 que en esta ocasión está dedicado al 60 aniversario de Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), fundada en 1965.

El Sorteo Mayor se celebra los días martes y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18,760 premios.

Se realiza en 3 series, y cada una contiene 20 cachitos. En total participan 60 mil números (“cachitos” de Lotería) que van del 00001 al 60,000.

El Sorteo Mayor 3999 está dedicado al 60 aniversario de AMMJE, fundada en 1965. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Lista de Ganadores del Sorteo Mayor 3999

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Sorteo Mayor 3999 de este martes 27 de enero de 2026.

Lista de Ganadores del Sorteo Mayor 3999. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Recuerda que los premios se juegan en tres series. Para la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.

¿Cómo jugar con el Sorteo Mayor?

En el sorteo mayor 1 de cada 3 tiene oportunidad de ganar.

Para ganar el monto total del premio mayor de 21 millones de pesos se tendrían que adquirir las tres series del Sorteo Mayor, que incluyen un total de 60 “cachitos”.

Si se adquiere una sola serie del número ganador del Sorteo Mayor, con 20 cachitos se pueden ganar hasta 7 millones de pesos y si se adquiere sólo un “Cachito” se pueden ganar 350 mil pesos.

El sorteo contempla cuatro tipos de premios:

Premios directos

Premios por aproximación

Premios por terminación

Reintegros

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Los Premios directos son los números que se “cantan” durante la celebración del sorteo y se entregan 466.

Los Premios por aproximación son 297 premios que pertenecen a la misma centena de los números ganadores de los tres premios principales.

Los Premios por terminación son números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales del sorteo y se entregan en 604.

Y los Reintegros son los billetes que coinciden en el último dígito con el último dígito del premio mayor, segundo y tercer premio.

En cada Sorteo Mayor se reparten 17,393 reintegros.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes conocer más sobre cómo se juega el Sorteo Mayor en el siguiente enlace.

Sorteo Mayor ¿Cómo Funciona?:

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

