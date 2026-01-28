Cae Israel ‘N’, ‘El Palillo’, presunto líder criminal en Sinaloa; Marina asegura armas y droga

Durante un operativo en Culiacán, autoridades federales detuvieron a Israel “N”, alias “El Palillo” señalado como presunto operador de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, y responsable de la producción de drogas sintéticas en el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Sonora.

En una acción coordinada en la localidad de Tierra y Libertad Uno, también fue detenido Alexis Arnoldo “N” y asegurado un fusil, un arma corta, 220 cartuchos de distintos calibres, así como equipos de comunicación, un vehículo y alrededor de un kilogramo de droga.

#MarinaTeInforma#PersonalNaval en coordinación interinstitucional logró la detención de un presunto líder de un grupo delictivo dedicado a la producción y elaboración de drogas sintéticas, con operaciones en los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado… pic.twitter.com/EfCGHenGL9 — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 28, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Marina, Israel “N” es investigado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero . Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato por presunta asociación delictuosa.

La captura de Israel “N” y Alexis “N” se lograron tras meses de trabajos de campo y gabinete, destacó la Marina, Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

