Con operación en seis estados

Cae Israel ‘N’, ‘El Palillo’, presunto líder criminal en Sinaloa; Marina asegura armas y droga

“El Palillo” señalado como presunto operador de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa; es investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero

Israel "N" y Alexis "N", detenidos por la Marina en Sinaloa.
Israel "N" y Alexis "N", detenidos por la Marina en Sinaloa. Foto: X, @SEMAR_mx
Por:
Ángel Molina

Durante un operativo en Culiacán, autoridades federales detuvieron a Israel “N”, alias “El Palillo” señalado como presunto operador de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, y responsable de la producción de drogas sintéticas en el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Sonora.

En una acción coordinada en la localidad de Tierra y Libertad Uno, también fue detenido Alexis Arnoldo “N” y asegurado un fusil, un arma corta, 220 cartuchos de distintos calibres, así como equipos de comunicación, un vehículo y alrededor de un kilogramo de droga.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, Israel “N” es investigado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato por presunta asociación delictuosa.

TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta Claudia Sheinbaum, este martes en conferencia de prensa.
Será a las 09:00 de la mañana

Claudia Sheinbaum anuncia cambio de horario de su conferencia matutina de este jueves 29 de enero

La captura de Israel “N” y Alexis “N” se lograron tras meses de trabajos de campo y gabinete, destacó la Marina, Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Sheinbaum sostiene reunión clave con directores ejecutivos de la industria automotriz de México.
De cara al T-MEC

Sheinbaum sostiene reunión clave con directores ejecutivos de la industria automotriz de México