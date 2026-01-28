México necesita un Congreso a la altura de su responsabilidad histórica: López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que no se puede permitir que una reforma de “esta magnitud se utilice para debilitar a las instituciones electorales ni para generar ventajas indebidas a ningún partido”, esto ante el tema de la Reforma electoral.

“La reforma electoral debe tener un objetivo superior: fortalecer la democracia, proteger el voto ciudadano y garantizar elecciones libres, equitativas e imparciales. No puede convertirse en un instrumento de control político ni en un retroceso institucional”, señaló.

Destacó que la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones debe responder al momento que vive el país y a las demandas ciudadanas, al sostener que México requiere un Congreso “a la altura de su responsabilidad histórica”.

La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán ı Foto: Cuartoscuro

En un videomensaje difundido desde Mérida, Yucatán, la legisladora se refirió a la eventual discusión de una reforma electoral y señaló que cualquier modificación en la materia debe construirse con reglas claras y con la inclusión de todas las voces políticas y sociales.

Indicó que, de presentarse dicha iniciativa, el objetivo central debe ser fortalecer la democracia, proteger el voto ciudadano y garantizar elecciones libres, equitativas e imparciales.

López Rabadán subrayó que durante el periodo ordinario que está por iniciar, la Cámara de Diputados tendrá responsabilidades institucionales de gran relevancia, entre ellas la renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) y la designación de la persona que encabezará la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Son decisiones que exigen perfiles técnicos, independientes y con pleno compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas”, expresó.

Asimismo, adelantó que se abordarán temas de alto impacto social como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, así como reformas en materia penal y de delincuencia organizada, las cuales —dijo— deben discutirse con seriedad, respeto a los derechos humanos y apego al Estado de derecho.

Finalmente, reiteró su compromiso de que, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, los debates se conduzcan con responsabilidad, apertura y visión de Estado.

“México necesita acuerdos, instituciones sólidas y un Congreso que esté a la altura de su responsabilidad histórica”, concluyó

