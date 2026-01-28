Periodo ordinario en San Lázaro inicia el domingo 1 de febrero en Sesión de Congreso General

Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó la agenda legislativa que se prevé desahogar durante el próximo periodo ordinario de sesiones, cuya apertura será el domingo 1 de febrero a las 11:00 horas, en Sesión de Congreso General.

Ricardo Monreal Ávila informó que ese mismo día se celebrará la primera sesión ordinaria en San Lázaro y que habrá otra el lunes 2 de febrero, con el objetivo de avanzar en iniciativas pendientes, entre ellas reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Penal Federal en materia de abuso sexual.

Ricardo Monreal Ávila detalló que también se contempla una Sesión Solemne para conmemorar el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917.

Entre los asuntos enlistados para este periodo destacan:

El dictamen de la minuta que reforma la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Social.

Reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y gestión ambiental.

Modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales y Delincuencia Organizada.

Cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, enfocados en transparencia tecnológica y simplificación de trámites para patentes y registros.

Ricardo Monreal Ávila añadió que también se prevé discutir la reforma laboral, actualmente en análisis en el Senado, así como la Ley de Salarios para funcionarios, cuyo proceso legislativo también se encuentra en la Cámara alta.

Respecto a la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas, el legislador aseguró que no existe resistencia por parte de la mayoría legislativa.

“Nosotros hemos expresado nuestro beneplácito por la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo Ricardo Monreal Ávila, al señalar que esperan la minuta para aprobarla con rapidez.

Iniciativas pendientes:

La que deroga la Ley de Migración y expide la Ley de Migración Humana.

La que crea la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La modificación al artículo 127 constitucional en materia de límites a jubilaciones y pensiones.

Ricardo Monreal Ávila señaló que estas propuestas se proyectan para el próximo periodo, aunque aún no se reciben formalmente.

