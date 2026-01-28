Víctimas del Tren Interoceánico denuncian omisiones y exigen acceso a la investigación

Las víctimas del accidente del Tren Interoceánico promovieron una audiencia de control por omisión y reiteraron su solicitud para tener acceso a la carpeta de investigación, ante la falta de información oficial sobre el avance del caso, informó el despacho jurídico Vega, McGregor y Arellano.

En un comunicado fechado el 28 de enero de 2026, los representantes legales precisaron que el pasado 5 de enero presentaron una querella por lesiones culposas y otros delitos ante la autoridad competente. Sin embargo, señalaron que, pese a haber solicitado formalmente datos sobre la indagatoria, hasta ahora no han recibido respuesta.

Debido a esta situación, indicaron que el 27 de enero promovieron una audiencia de control por omisión, conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), además de reiterar su petición para consultar la carpeta de investigación.

Asimismo, expusieron que, aunque a través de medios de comunicación se ha informado sobre la posible realización de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas formalmente, por lo que solicitaron información al Centro de Justicia Penal Federal.

“Pese a conocer por medios de comunicación la posible celebración de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas, por lo que se solicitó información oficial al Centro de Justicia Penal Federal”, señala el comunicado.

En el documento, los abogados subrayaron que respetan el debido proceso y la presunción de inocencia, pero aseguraron que continuarán ejerciendo “de manera firme y responsable” los derechos de las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y a participar en la investigación.

Cabe destacar que el pasado martes la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que, tras diversas investigaciones, se determinó que el accidente se originó por el exceso de velocidad con el que era operado el tren, lo que provocó su descarrilamiento, la muerte de 14 personas y dejó a más de cien lesionados.

FGR