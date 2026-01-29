Caen 3 por masacre en campo de futbol de Salamanca

Aspecto del campo de futbol un día después del ataque ocurrido el 25 de enero

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre registrada el pasado domingo 25 de enero en Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas perdieron la vida durante un ataque armado en una cancha de futbol, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado.

Según fuentes de seguridad, los detenidos estarían vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), uno de los grupos criminales con presencia histórica en la región y las detenciones se realizaron tras un operativo en la comunidad de San Antonio de los Morales, municipio de Juventino Rosas, colindante con Salamanca.

Juventino Rosas es el lugar de origen de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del CSRL, actualmente en prisión, y donde también se han detectado domicilios de sus familiares así como una reciente fosa clandestina.

El Dato: Diversas ligas de futbol de Salamanca decidieron suspender los juegos programados para el próximo domingo 1 de febrero en solidaridad con las víctimas del ataque.

Medios locales reportaron que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad desplegaron operativos simultáneos la noche del martes también en los municipios de Villagrán y Celaya, donde se realizaron diversos cateos y aseguramientos.

En esta movilización fue asegurada una mujer y se recuperaron tres vehículos, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado si están directamente relacionados con el ataque.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz informó que los detalles sobre las personas detenidas, así como su posible participación, se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan, es decir, una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso.

Añadió que estas capturas se derivan tanto de acciones encabezadas por la FGE, como de operativos realizados por la propia dependencia, en el marco de las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito que se activaron de manera inmediata tras los hechos.

Dijo que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata, sino que está orientada a la identificación, localización, detención y judicialización de los responsables, con el objetivo de que estos hechos no queden impunes.

También aseguró que los aseguramientos confirman que “las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el estado mantiene una línea clara de investigación y actuación coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales.

“La Secretaría de Seguridad y Paz reitera su compromiso con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad guanajuatense, de continuar trabajando con firmeza, inteligencia y apego a la ley, hasta que todos los responsables enfrenten a la justicia”, indicó.

El 25 de enero, un grupo armado irrumpió en una cancha de futbol en el campo Cabañas, de la comunidad Loma de Flores, y disparó contra quienes se encontraban ahí. En el lugar murieron 10 personas y una más mientras recibía atención médica en un hospital; otras 12 resultaron heridas, dos de las cuales permanecen hospitalizadas en condición estable. Las primeras investigaciones apuntan a una disputa de grupos criminales por el territorio.